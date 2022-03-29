CHP'li Veli Ağbaba: 'Birinin bunu Erdoğan'a anlatması gerekiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 18’de yüzde 8’e düşürülmesine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.



Ağbaba, bu yaptığı yazılı açıklamada, KDV indiriminin enflasyonla mücadele konusunda tek başına yeterli olmadığını belirtti.

Ağbaba açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye, AKP iktidar ile birlikte adeta tarihinin en yoksul dönemini yaşıyor. Türkiye’de artık yoksulluk kuyrukları alışıla geldik bir hal almaya başladı. Ucuz ekmek, et, ayçiçeği yağı, şeker kuyrukları, ülkedeki yoksulluğun ne net göstergesi. Ülkede 11,3 milyon kişi gıda yardımıyla ayakta duruyor. 5,9 milyon aileye sosyal yardım yapılıyor. Açlık sınırı 5 bin liraya dayanmış ve 10 milyon asgari ücretli, ailesi ile birlikte açlığa terk edilmiş durumda. 8 milyon emekli, asgari ücretin altında emekli aylığı alıyor. Emeklilerin dörtte biri çalışmak zorunda kalıyor. Peki neden bu kadar yoksullaşıyoruz? Sadece sarayı ve yandaşlarını zengin etmek için.

“KDV İNDİRİMİ TEK BAŞINA FİYATLARLA MÜCADELEDE YETERLİ DEĞİL”

Hatırlanacağı üzere 14 Şubat’ta gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. O tarihte TÜİK verileri üzerinden bir araştırıma yapmıştık. 41 temel besin maddesindeki toplam indirim sadece 86 TL’ye denk gelmekteydi. O zaman da söylemiştik; ‘Eğer enflasyonu kontrol altına alamazsanız bu indirimlerin hiçbir etkisi olmayacak’ demiştik. Şimdi bakalım gıda da KDV yüzde 1’e düşürüldü. Aradan geçen zaman içerisinde, 13,25 TL’ye satılan 1 kg’lık küp şeker 15,90 TL’ye, 68,50 TL’lik 2 litrelik ayçiçeği yağı 93,90 TL’ye çıktı. 30'lu yumurta fiyatları 38 TL'den 42 TL’ye yükseldi. Şimdi dün, çocuk bezi ve bazı temizlik ürünlerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirildiği açıklandı. Bugün fiyatlara baktık, 350 TL’ye büyük paket bir çocuk bezi fiyatı karşımıza çıktı. 350 TL fiyatındaki çocuk bezinde indirim etkisi sadece 38 TL olacak. 110 TL’ye satılan 32’li tuvalet kâğıdındaki indirim ise sadece 11 TL olacak. Ama tabii enflasyon gelecek aylarda ne olacak; yüzde 60’ları, yüzde 70’leri aşacak. Yani KDV indirimi tek başına fiyatlarla mücadelede yeterli değil. Marketleri basarak, esnaflara parmak sallayarak enflasyonla mücadele edilmiyor. Birinin bunu Erdoğan’a anlatması gerekiyor. Öyle ‘enflasyon düş’ deyince enflasyon düşmüyor. İstediğiniz kadar KDV indirimi gerçekleştirin, eğer akılcı bir ekonomi politikanız yoksa bu KDV indirimleri fiyatları en fazla bir ay düşürmeye yarar.”

“HAYALLER ‘DÜNYA LİDERİ’, GERÇEKLER ‘KAĞIT HAVLUYA VERGİ İNDİRİMİ AÇIKLAYAN LİDER’”

Erdoğan, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi malzemelerin KDV'lerini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdi. Hayaller ‘dünya lideri’ idi; lakin gerçekler, ‘ekrana çıkıp kağıt havluya vergi indirimi açıklayan bir lider’ oldu. Biz, aylardır hem Meclis’te hem basın açıklamalarımızda ‘Temel ihtiyaçlardan KDV sıfırlansın’ diye bas bas bağırdık. Halkın alım gücü bu kadar düşmeden bu indirimler yapılsaydı belki bir etkisi olacaktı. Ama her gün iğneden ipliğe zam gelen bir ortamda bu indirimlerin de ciddi bir etkisi olmayacaktır. Şimdi enflasyon kontrolden çıktı. Fiyatlar kontrolden çıktı. Ekonomi kontrolden çıktı. Döviz kurları belirsiz. Bakan Nebati her ay İngiltere’ye para için yalvarmaya gidiyor. Böyle bir ortamda vergiyi kaldırmak tek başına çözüm değil, enerji maliyeti, hammadde maliyeti düşürülmezse bunun hiçbir anlamı yok. Bu indirimler, çok yakında ‘TRT payı kaldırılmış elektrik faturasına’ dönecektir.”