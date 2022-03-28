CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret çağrısı

28 Mart 2022 Pazartesi, 14:23

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Veli Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Geçen hafta Antalya'da "Büyük Örgüt Buluşması" gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ağbaba, bu kapsamda Malatya'da da üye kampanyası çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Veli Ağbaba, asgari ücretin artırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Asgari ücreti artırıp artırmama tartışması yapılıyor. Mart ayındayız, asgari ücret açıklandıktan sonra Türk-İş'in rakamlarına göre, açlık sınırı 4 bin 928 lira olmuş. Geçtiğimiz aylarda 4 bin 500'dü, şu anda Türk-İş'in açıklamış olduğu açlık sınır 4 bin 928 lira. Yani asgari ücretten 675 lira daha fazla. Hükümetin mutlaka haziran ayında tekrar sendikalarla masaya oturarak, asgari ücreti güncellemesi gerekiyor. Türkiye'de bu rakamlara göre 10 milyon asgari ücretli, maalesef açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor"

Ağbaba, partisinin milletvekillerinden oluşan heyetin, Türkiye'yi adım adım gezdiğini ifade ederek, "Vatandaşın dinlediğimiz sorunlarını kamuoyuyla paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. Eskiden zam gelince haber oluyordu, şimdi zam gelmezse haber oluyor. Artan akaryakıt fiyatları, Türkiye'deki bütün ürünlerin fiyatının artmasına sebep oluyor. Bunun dünya ile ilgisi de yok. Dünyada petrol düşse de bizde akaryakıt artmaya devam ediyor. Biz memleketin meselesini, ekonomiyi, sokakta vatandaştan dinleyerek, Türkiye'nin dikkatine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.