Hortumla dövülen çocuk işçinin ailesi şikayetçi olmadı, patron serbest
Şanlıurfa’da oto lastikçide çalışan M.K.’nin işten ayrılması isteği üzerine boş bir odada kompresör hava hortumuyla dayak attığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki lastikçide yaşanan olayda, iddiaya göre, Mustafa D., iş yerinde çırak olarak çalışan M.K.'yi bir odada, kompresör hava hortumuyla dövdü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından usta, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Ustası Mustafa D.'den hortumla dayak yiyen M.K. ve ailesi, ifade için emniyete götürüldü. M.K. ve ailesi, Mustafa D.’den şikayetçi olmadı. Çocuğun ailesinin ifadesinde, sürekli iş yerinden kaçan M.K.’ye ustanın sahip çıktığını ve iş yerinden kaçmaması yönünde sürekli telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Usta Mustafa D.'nin ise emniyetteki ifadesinde, "M.K.'nin ailesi benden sahip çıkmamı ve iş yerinden ayrılmamasını istedi. Buna rağmen M.K., sürekli iş yerinde kaçmaya çalışıyordu. Ben de kötü çevre ve arkadaşlık kurmaması yönünde onu korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
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