Barış Pehlivan, MESEM'lerin çocuk işçiliğine yönelik tehdidini açıkladı

28 Ocak 2022 Cuma, 20:54

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, asgari ücretin en az yüzde 50’si kadar maaş imkânı, kendi iş yerini açma ve iş kazası sigortası gibi hakların vaat edildiği bu projenin, olası hak ihlallerine ve çocuk işçiliğine nasıl neden olabileceğini Cumhuriyet TV'ye açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim vermek amacıyla yarattığı projelerden biri olan MESEM, “Bir gün okul, dört gün işletme… Gelecek senin!” sloganı ile hayata geçirilmeye devam ediyor.

''BÜROKRASİ, ERDOĞAN'IN HEDEFİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR''

MESEM adıyla bilinen Mesleki Eğitim Merkezleri'nin, aslında iyi bir amaçla ortaya çıktığını belirten Pehlivan, ''Çocuk yaşta iş hayatına zorlanan çocukların okulla ilişkisini kurmak için kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ocak ayının ortasında, yıl sonuna kadar bir milyon gencimizin mesleki eğitim merkelerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz' dedi. Öğrencilerin bir milyonunun MESEM'le ilişki kurması o okulların çocuk işçi pazarına dönmesine dair açık bir kapı aralıyor'' ifadelerini kullandı.

Bürokrasinin, Erdoğan'ın hedefine ulaşmaya çalıştığını söyleyen Pehlivan, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Çocukların günlerini çalışarak geçirip, asgari ücretin yarısını alıp, eve katkıda bulunma vaatlerini ailelere sunarsanız, çocuklarını çocuk işçiler kategorisine sunmalarına neden olursunuz. 14 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz ve çocuklar, patronların kucağına itiliyor.''