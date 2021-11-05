CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: TCDD'de 78 milyon dolarlık vurgun!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Ankara-İstanbul Demiryolu projesinde yapılan yolsuzluğa bir yenisi daha eklendi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre, TCDD’de yapılan bir diğer yolsuzluğun bedeli 78 milyon 717 bin 171 Amerikan doları.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 07:49
CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: TCDD'de 78 milyon dolarlık vurgun!
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD'nin Ankara-İstanbul hattındaki bir yolsuzluğu daha sosyal medyadan belgelerle duyurdu.

TCDD Ankara-İstanbul Demiryolu hattında, DT-36 Tüneli yapımında vurgun yapıldığını tespit ettiklerini belirten Yavuzyılmaz, 'sözleşme keşif tutarı' ile 'şirkete ödenen tutar' arasındaki farkı 78.717.171,90 USD olarak açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz,  şu ifadeleri kullandı:

"TCDD Ankara-İstanbul Demiryolu hattında,DT-36 Tüneli yapımındaki vurgunu da tespit ettik.

Sözleşme keşif tutarı: 10.227.654,77 USD

Şirkete ödenen tutar: 88.944.826,67 USD

Fark: 78.717.171,90 USD

Şirket: IC İçtaş, Cengiz İnş, CRCC, CMC

Kaynak:TCDD Teftiş Kurulu Raporu"


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