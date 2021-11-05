CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: TCDD'de 78 milyon dolarlık vurgun!
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Ankara-İstanbul Demiryolu projesinde yapılan yolsuzluğa bir yenisi daha eklendi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre, TCDD’de yapılan bir diğer yolsuzluğun bedeli 78 milyon 717 bin 171 Amerikan doları.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD'nin Ankara-İstanbul hattındaki bir yolsuzluğu daha sosyal medyadan belgelerle duyurdu.
TCDD Ankara-İstanbul Demiryolu hattında, DT-36 Tüneli yapımında vurgun yapıldığını tespit ettiklerini belirten Yavuzyılmaz, 'sözleşme keşif tutarı' ile 'şirkete ödenen tutar' arasındaki farkı 78.717.171,90 USD olarak açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"TCDD Ankara-İstanbul Demiryolu hattında,DT-36 Tüneli yapımındaki vurgunu da tespit ettik.
Sözleşme keşif tutarı: 10.227.654,77 USD
Şirkete ödenen tutar: 88.944.826,67 USD
Fark: 78.717.171,90 USD
Şirket: IC İçtaş, Cengiz İnş, CRCC, CMC
Kaynak:TCDD Teftiş Kurulu Raporu"
TCDD Ankara-İstanbul Demiryolu hattında,DT-36 Tüneli yapımındaki vurgunu da tespit ettik ??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 4, 2021
Sözleşme keşif tutarı:
10.227.654,77 USD
Şirkete ödenen tutar:
88.944.826,67 USD
Fark??
78.717.171,90 USD!
Şirket:
IC İçtaş, Cengiz İnş, CRCC, CMC
Kaynak:TCDD Teftiş Kurulu Raporu pic.twitter.com/2VsCFOvsji
?????? pic.twitter.com/OT7BKFtGSZ— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 4, 2021
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