CHP’li Yücel: Bayram ve bahar havamızı bozamazlar

Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:57

Güncelleme: 24.04.2023 - 09:57

CHP İzmir Milletvekili adayı Deniz Yücel, Ramazan bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmirlilerle buluştu. Bayramın ikinci gününde Menemen’de ziyaretler gerçekleştiren Yücel, 23 Nisan’da Bayraklı’da çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi.

Yücel, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ve partililerin eşlik ettiği Menemen merkez, Koyundere, Ulukent, Seyrek, Maltepe, Türkelli ve Emiralem ziyaretlerinde gündemdeki provokasyonların ve seçim güvenliğinin endişe yaratmaması gerektiğini vurguladı. Yücel, “Bayram ve bahar havasını bozmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Gündemimiz belli, amacımız net: Millet İttifakı olarak 85 milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞINDA BAHAR GELİYOR”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun provokasyonlara ‘biz işimize bakıyoruz’ diyerek verdiği cevabın en güzel cevap olduğunu belirten Yücel, “Bu ülkenin tam da buna ihtiyacı var. Kavga etmeyen, ötekileştirmeyen, kucaklayan, hoş gören, yurttaşını kazanmaya çalışan liderlere ihtiyacı var. 21 yıldır sürekli azarlanan, ötekileştirilen, değersizleştirilen, hor görülen vatandaşımız için artık Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında bahar geliyor” ifadelerini kullandı.

“85 MİLYONA BEREKET, HUZUR SAĞLAMAK İÇİN GELİYORUZ”

Menemen’de, Bayraklı’da yaptığı yüzlerce görüşmede ve bugüne kadarki saha çalışmasında vatandaşın ortak sıkıntısının ve beklentisinin ekonomi ve güvenli yaşam olduğunu söyleyen Deniz Yücel, “Genel Başkanımızın da dediği gibi ‘Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz’. Ekonomik sıkıntılar, mutfaklardaki yangın, kira derdi, işsizlik, gelecek kaygısı ve depremler, seller vatandaşımızın ortak kaygıları. Doğru şehirleşmeyle, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendireceğiz. Hane ekonomisini hızla güçlendirecek politikalarımız hazır. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Türkiye’yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

“17 GÜN SANDIK BAŞINDA YATTIK GEREKİRSE YİNE YATARIZ!”

Seçim güvenliğiyle ilgili de akıllarda büyük soru işaretleri olduğunu belirten CHP’li Yücel, şunları açıkladı: “Bizim için en önemli şey sandığa gidilmesi ve oy kullanılması. Her oy değerli. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması demokrasimiz için ekmek gibi, su gibi gerekli. Elektrik kesilmeleriyle, trafolara kedi kaçtı açıklamalarıyla, sandığın başında yatmayınca korunmadığını anladığımız seçimlerle geçen nice seçimlerin ardından insanların bu kaygıları normal ancak İstanbul seçimlerinde nasıl başardıysak Türkiye genelinde de Millet İttifakı’nın da katkılarıyla başaracağız, bundan kuşkunuz olmasın. Mesela deprem bölgesinde ölenlerin, kaybolanların kimlikleriyle oy kullanılabileceği konuşuluyor. Bırakın oy vermeyi, teşebbüs dahi edilse 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Seçim güvenliği meselesi teknoloji meselesi değil, sandığa sahip çıkma meselesi. Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu ve güvenli bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor. Sürece katkı sunacak, sandık güvenliğini sağlamak için görev alacak ve oylarımızı koruyacaksınız. Bunun için https://turkiyegonulluleri.org adresine kaydınızı yaptırabilir ve Türkiye gönüllüsü olabilirsiniz. Nasıl 31 Mart’ta 17 gün sandıkların başında yattıysak, gerekirse o gün de yatarız. Çuvalların üzerinde yatarız ve halkın iradesine sahip çıkarız. Kuşkunuz, korkunuz olmasın. Birlikte başaracağız!”