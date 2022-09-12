CHP’li Yücel: Cehaletle, saltanatla, faşizmle ve dikta anlayışıyla mücadelemiz devam edecek

12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:30

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, demokrasinin askıya alındığı, yüz binlerce insanın tutuklandığı 12 Eylül 1980 darbesinin 42’inci yılında bir mesaj yayımladı.

“Türkiye demokrasisinin ve cumhuriyet tarihinin yüz karası olan 12 Eylül darbesini gerçekleştirenler, sadece kendi halkına ve cumhuriyete ihanet etmekle kalmamış, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin verdikleri bağımsızlık mücadelesine de ihanet etmişlerdir” ifadeleriyle başlayan mesajında Yücel şunları söyledi:

“12 EYLÜL, 6. FİLOYU KIBLE BİLİP SECDE EDENLERİN İHANETİDİR”

“Demokrasi tarihimizin en karanlık günlerinden 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen, o yıllardaki yasa tanımazlık, ihanet ve faşizmin yarattığı acılar ve yol açtığı kayıplar hafızalarımızdaki yerini, tüm acılarıyla birlikte koruyor.

12 Eylül darbesi, ülkede demokrasiyi ve huzuru sağlama kisvesi altında, milli iradeye karşı emperyalist güçleri tercih edenlerin, tam bağımsız Türkiye yerine, 6. filoyu kıble bilip secde edenlerin, Türkiye cumhuriyetinin bekası yerine, kendi çıkar ve geleceklerini düşünenlerin ihanetidir.

Tıpkı milli mücadelede, halkına ve vatanına karşı işgal kuvvetlerini destekleyen, bağımsız bir Türkiye yerine, kendi saltanatları ve iktidarları uğruna mandacılığı isteyen ihanet içindeki makam sahipleri gibi.”

“CHP HER TÜRLÜ DARBENİN KARŞISINDA OLACAK”

“12 Eylül 1980 darbesinin demokrasimizde açtığı yara, toplumda yarattığı travmanın etkilerini 42 yıldır yaşamaya devam ediyoruz. Bu demokrasi dışı, cumhuriyete yakışmayan, kişisel hırslar ve makam sevdasıyla, içine düşülen ihanetlerden gereken dersleri çıkarmayanların, günümüzde bile demokrasiyi kendi çıkarları uğruna askıya aldığını, yasaları kendilerine göre uyguladığını, kendi kişisel hırsları ve çıkarları uğruna milli iradeyi ve Türkiye Büyük Millet Meclisini hiçe sayarak ülkeye türlü acılar yaşattıklarını görüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak sivil ya da askeri her türlü darbenin ve darbelerden medet uman tüm odakların karşısında olmaya devam edeceğiz.

Türkiye cumhuriyetinin hak, hukuk, adalet ve liyakat temelinde, kuvvetler ayrılığının sağlandığı, saltanat ve tek adam sevdasının tamamen sona erdirildiği günlere kavuşturulması için verdiğimiz mücadeleyi, çok yakında millet iktidarını kurarak başarıyla sonlandıracağız.

12 Eylül darbesinin tüm anti demokratik uygulamalarını ortadan kaldırmak, günümüzde dahi engellenen bağımsız yargıyı tesis ederek, insan hakları, ifade özgürlüğü ve fırsat eşitliği önündeki tüm engelleri kaldırarak, bu ülkede tam bağımsız ve tam demokratik cumhuriyeti hakim kılacağız.

Milletimizle el ele vererek, hiçbir üst akılın veya saltanat sevdalısının, cumhuriyetimize ve demokrasimize kast edemeyeceği bir anayasal düzeni kurarak, ülkemizdeki tüm darbelerin ve darbelere zemin hazırlayanların izlerini demokrasi tarihimizden silmeye kararlıyız.

12 Eylül 1980 darbesi tüm ülkeye tarifsiz acılar yaşatırken, haksız yere tutuklanan, işkence uygulanan, fişlenen tüm vatandaşlarımızın ve ailelerinin acılarını ve üzüntülerini bir kez daha paylaşıyorum. Bağımsızlık, demokrasi ve adalet uğruna mücadele ederken, darbe öncesi ve darbe sonrasında asılarak, katledilerek öldürülen, tüm insanlarımızı bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Bu kara lekeyi ülkemizin tarihinden silmek için, cehaletle, saltanatla, faşizmle ve dikta anlayışıyla mücadelemizi kazanıncaya kadar durmayacağımıza, bir kez daha söz veriyoruz.”