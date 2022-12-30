CHP’li Yücel: Seçim yatırımları gidişlerini engellemeyecek

30 Aralık 2022 Cuma, 07:50

Milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan ve görevinden istifa ettiğini duyuran CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “İzmir’in AKP hükümeti tarafından alamadığı bütün yatırımların kente gelmesi için gayret edeceğim” diye konuştu. Beş yıllık il başkanlığı görevini değerlendiren Yücel, “Dolu dolu beş yıl geçti. Genel seçim, yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi atlattık. 30 ilçenin tamamını dolaştım. Depremzedelerin, esnafın, işçinin yanında olduk ve hakkını aramak için mücadele ettik. Haksızlığa uğrayan belediye başkanlarımızın hukuk mücadelesinde yanında yer aldık. Toplumun tüm kesimlerine ulaştık. CHP’ye oy vermemiş, yolları kesişmemiş vatandaşlarımızla buluştuk ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yaptık. Son bir yılda 2000 ev kadınına ulaştık. Toplantılar yaptık. Sahada olmaya çalıştık. Ulaşmadığımız köy ve mahalle kalmadı. İzmir’in bütün sorunlarını, eksikliklerini biliyorum” ifadelerini kullandı.

AKP İKTİDARI MEŞRUTİYETİNİ YİTİRMİŞ DURUMDA

CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonları değerlendiren Deniz Yücel, “Menemen, Urla, Torbalı ve Menderes belediye başkanlarına yönelik tehditler, soruşturmalar ve engellemeler oldu. Amaçları, muhalefet partisine mensup belediye başkanlarına gözdağı vermek, çalıştırmamak ve baskılamak. Seçimlerde kazanamadıklarını, hukuk ve yargıyı silah olarak kullanarak elde etme çabası içerisindeler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu koltuktan kaldırmak ve seçim arifesinde oranın imkânlarını kullanmak için çaba gösteriyorlar. Kayyum uygulaması durumunda AKP kazanç görebilir ama uzun vadede altında kalacaklar. AKP iktidarı meşrutiyetini yitirmiş durumda. Her şeye hazırlıklıyız. Mücadele başarıya ulaşıncaya kadar devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun ve Selçuk belediye başkanlarımız için soruşturma açıldı. Hepsi iş yaptırmamak, korkutmak, itibarsızlaştırmak için yapılan gayretler” dedi.

“YURTTAŞ, ESNAF, İŞ İNSANLARI, İŞÇİ YOKSULLAŞTI”

AKP’nin İzmir’e yatırım yapmadığını ve yapılmak istenen yatırımların ise engellendiğini ifade eden Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir devlete en çok vergi veren iller arasında. Ama karşılığında yeterince hizmeti alamıyor. Hizmet gelmediği gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine onay verilmeyerek engelleniyor. Büyükşehir, hükümetin yapması gereken hizmetleri kendi imkânlarıyla yapıyor. Yerel yönetimleri kendi imkânları zorlayarak hizmet üretiyorlar. Yurttaş, esnaf, iş insanları, işçi yoksullaştı. CHP iktidara geldiğinde İzmir alamadığı desteği alacak.”

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNU DEVAM EDİYOR"

Milletvekili sayısının arttığını belirten Yücel, “İzmir’de milletvekili sayısını korumak ve artırmak istiyoruz. Son ankete göre ikinci bölgede vekil sayımız artıyor. Birinci bölgede de vekil sayımızı artırabiliriz. Ülkenin sorunları ortada. AKP’nin vaatlerinin seçim yatırımı olduğu açık. Seçim yatırımları gidişlerini engellemeyecek. Hayat pahalılığı sorunu devam ediyor” ifadelerini kullandı.