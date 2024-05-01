CHP’li Yücel: Taksim'i kapatarak engelleyemezler

Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:10

Güncelleme: 01.05.2024 - 12:31

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İzmir’de yapılan kortejlerle başladı. Uzun yıllardır tüm emekçi kesimleri kapsayan büyük miting ile bayramı kutlayan İzmir’de siyasi partiler, belediye başkanları ile temsilcileri, sendikalar, meslek örgütleri Basmane, Liman, Konak, Kültürpark ve Cumhuriyet Meydanı yönünden Gündoğdu Meydanı’na kortejler halinde yürüyüş ile Gündoğdu Meydana’na geldi.

CHP ALANA YÜRÜDÜ

CHP üyeleri de Kültürpark -Lozan Kapısı’nda toplanarak yürüyüşe geçti. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Milletvekilleri Yüksel Taşkın, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticilerinin bulunduğu çok sayıda partili sloganlarla Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

TAKSİM’E SELAM

Bayram havasında geçen yürüşlerde yurttaşlar davullarla zurnalarla halay çekti. Pankartlar dövizler hazırlayan emekçiler sık sık “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Hak hukuk adalet”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Yaşasın 1 Mayıs alanlardayız”, “Direne direne kazanacağız”, “Taksim’de düşene dövüşene bin selam” sloganları attı.

YÜCEL: ÜLKEMİZ DEMOKRASİSİ AÇISINDAN ÜZÜNTÜ VERİCİ

İstanbul Valiliği’nin Taksim’i kapatmasını eleştiren CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Bugün emek mücadelesi için, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlar için bir sembol bir gün. Bugün biz de İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak il başkanlığımızı, örgütlerimizle, büyükşehir belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcıları, milletvekillerimizle birlikte kortej yürüyüş yapıyoruz. Birazdan alanda olacağız. İstanbul'da yaşananlar tabii ki ülkemiz demokrasisi adına gerçekten üzüntü verici. Ama bu emek mücadelesini, işçinin, emekçinin dayanışmasını, hakkını aramasını hiçbir şekilde zor kullanarak alanları kapatarak, Taksim'i kapatarak engelleyemezler” diye konuştu.

CEMİL TUGAY: İÇİNİN EMEKÇİNİN YANINDA OLACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Evet biz bütün 1 Mayıslar'da hep alanlarda olduk. Bu sene de öyleyiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü il başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hep beraber katılan tüm misafirlerimizle beraber yürüyoruz. Emeğin yanında olduğumuzu, hakkın yanında olduğumuzu, demokrasinin eşitliğinde olduğumuzu bugün de her zaman olduğu gibi gösteriyoruz. İnşallah aydınlık günlere adım adım yürüyoruz" açıklamasını yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "CHP örgütleri sadece bugün değil. Bugüne kadar emek mücadelesi neredeyse Cumhuriyet Halk Partililer hep orada oldular. Bugünden sonra da işçinin, emekçinin, emeklinin yanında olmaya devam edecekler. Ta ki gasp edilen hakları geri alana kadar" ifadelerini kullandı.

ASLANOĞLU: GASP EDİLEN HAKLARI GERİ ALINANA KADAR

Mücadelenin tüm haklar alınan kadar devam edeceği mesajı veren İl Başkanı Aslanoğlu, “CHP örgütleri sadece bugün değil bugüne kadar emek mücadelesi neredeyse CHP’liler hep orada oldular. Bugünden sonra da işçinin Emekçinin, emeklinin yanında olmaya devam edecekler. Ta ki gasp edilen hakları geri alınana kadar” dedi.