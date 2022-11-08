CHP'li Yücel: Yalan siyaseti AKP’de artık kurumsallaştı!

08 Kasım 2022 Salı, 13:58

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 25 Eylül günü temel atma töreni yapılan Gaziemir’deki kentsel dönüşüm alanına giderek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve CHP'yi hedef aldı. Sürekli “Böyle temel atılmaz, saha betonu bu, temel değil. Burada saha iyileştirme çalışmaları dahi bitmedi. Bu sadece göstermelik bir oyun” dedi.

YÜCEL: 30 AY DEDİLER 96 AYDIR AÇAMADILAR

Sürekli'nin açıklamalarına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel sosyal medyadan yanıt verdi. Yücel, "Dün AKP'nin yine içi boş, algı yaratarak gündem değiştirme çabalarından birine daha şahit olduk. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin temelini 2014’te atan ve “30 ayda bitecek” sözü verip, 96 aydır açılış yapmayı beceremeyen, o arada milletin vergisini, kamunun milyonlarca lirasını birilerine peşkeş çeken zihniyetin yüzsüzlüğü, İzmirlileri artık şaşırtmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde hiç olmadığı kadar hızlı çalışmaktadır. 4 bölgede 3 bin konutun inşaatını eş zamanlı olarak devam ettiren İzbeton, İzmir'in yollarını yenileyen, kent mobilyası üreten, inşaat yapan şehrin en güçlü kurumlarından biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ BİLGİ VERMEK, HALKI ALDATMAK VE YALAN SÖYLEMEKTİR”

AKP’li Sürekli’nin ‘yalan’ söylediğini belirten Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenin ardından, Aktepe/Emrez 1. Etap'taki temel atma ve hafriyat çalışmaları hız kesmeden, aralıksız devam etmektedir. Burada hiçbir çalışma yapılmamış gibi bir algı yaratmaya çalışmak, hak sahiplerine yanlış bilgi vermek, halkı aldatmak ve yalan söylemektir. Yalan siyaseti AKP’de artık kurumsallaşmıştır. Kentsel dönüşümü kaba inşaata indirgemeye çalışan ve daha yeni temel atma töreni yapılan Gaziemir'de bina görme hayali kuran anlayışa, Örnekköy'ü ziyaret etmelerini ve orada yükselen yeni binalarımızı ziyaret etmeyi öneriyoruz” diye konuştu.

“BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN”

İzmir Büyükşehir Belediye’sinin Halk Konut projesine de sahip çıkan CHP’li Yücel, “Halk Konut projesiyle bir ilke imza atıp, halkı uzun ve zor sözleşme süreçlerinden ve yüksek banka faizlerinden kurtaran Tunç Soyer ve ekibini karalamaya çalışmak yerine örnek alırsanız, işte o zaman yerli ve milli olursunuz. Ama sizin tek derdiniz, İzmir’in rantını yandaşlarınıza kullandıramamaktır. Sizi dert, halkımızı konut sahibi yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.



