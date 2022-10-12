CHP’li Yücel’den Buca Cezaevi tepkisi: AKP ağacın değil doların yeşilini seviyor

12 Ekim 2022 Çarşamba, 14:09

CHP İzmir İl Başkanlığının İzmir’in 30 ilçesinde sürdürdüğü saha çalışmalarındaki son adresi Buca oldu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçede esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirirken, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile de bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanlığının, oluşturduğu 9 ayrı grupla gerçekleştirdiği Buca ilçe saha çalışmasına İl Başkanı Yücel’in yanı sıra CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İl Başkan Yardımcıları İsmail Yüzer, Çağdaş Kaya, Yıldız Yılmaz, Görkem Duman, Erol Mutlu, Yasin Ergül, Özkan Tice, Ali Rıfat Koç ve Güler Muhtar, İlçe yöneticileri, ilçe kadın ve gençlik kolu yöneticileri ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

Yücel, İzmir’in gündeminde olan Buca cezaevi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

ESNAF DAHA DA BORÇLANACAĞI KREDİLER İSTEMİYOR

“Bugün Türkiye’de nerede olduğunuz fark etmeksizin, artık baş edilemeyen sorunlar, döndürülemeyen borçlar, artan maliyetler ve ödenemeyen faturalar hep aynı” diyen Yücel, “Buca’da tüm temaslarımızda, tüm sohbetlerimizde bir kez daha aynı isyanları dinledik, aynı dertlere ortak olduk. CHP olarak, tüm bu sorunlara sunduğumuz çözümlerimiz halkımızda yeni umutlar ve heyecanlar yaratsa da, acil çözüm bekleyen konularda, saray iktidarının vurdumduymazlığı, yaşanan sıkıntıların üstüne millete bir darbe daha vuruyor” diye konuştu.

“MÜJDE DEDİKLERİ ENSAFI BORÇLANDIRMAK”

Buca’daki esnafın dükkanlarına yeni mal alamadığını anlatan Yücel, “Rafa konan her yeni ürün satılan üründen kat ve kat daha pahalı. Bunu, alım gücü zaten yerle bir olmuş vatandaşın alması neredeyse imkansızken, esnafın biriken kredi, vergi, sigorta borçlarını nasıl ödeyeceği, adeta haraç keser gibi, her ay dükkan kirasından fazla gelen elektrik faturasına daha ne kadar dayanabileceği belirsiz. Bunca sıkıntı içinde AKP iktidarının ve Sarayın tek adamının esnafımıza sunduğu çözüm de adeta dalga geçer gibi. Esnafa müjde vereceğiz diye topladıkları kabineden, çıka çıka esnafa borçlanma tavsiyesi çıktı. Saray, batırdığı ülke ekonomisini, kepenk kapattırdığı esnafı daha da borçlandırma kampanyası başlattı. Bunun adına da müjde diyorlar” ifadelerini kullandı.

“VERİLEN KREDİLER ESNAF İÇİN YÜKSEK FAİZLİ”

Esnafın kredi mağduru olduğunu ve aldıkları kredileri ödeyemediklerine dikkat çeken Deniz Yücel, “Bazı esnafımızın kredileri takibe düşmüş halde. Ekonomist tek adam hala daha fazla borçlanın, daha fazla kredi çekin diyor. Akıl alır gibi değil. Esnafı, batırdıkları ekonomiyle kepenk kapattırma noktasına getiren iktidar, adeta ‘kepenk kapatman yetmez ömür boyu da borç öde’ diye teşvik ediyor. Üstelik verilen krediler esnaf için yüksek faizli. Madem bir kredi kampanyası başlatıyorsunuz, bari uydurduğunuz Kur Korumalı Mevduat Hesabı sayesinde rekor karlar elde eden bankalardan sıfır faizli kredi sağlasaydınız esnafa. Bunu bile düşünemeyecek kadar aciz ve basiretsizler. Ziyaret ettiğimiz tüm esnafımıza, bugün için bu çözümleri veremiyoruz ama gördük ki esnafımızla birlikte ilk çözümümüz AKP zihniyetinden bu ülkeyi kurtarmak olacak. Sonrası zaten kolay. Ele ele, liyakatle ve yandaşı değil ülkeyi kalkındıracak ekonomi politikalarıyla esnafımız da milletimiz de rahat bir nefes alacak” dedi.

BUCA CEZAEVİ ALANI AÇIKLAMASI

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yıkımı tamamlanan ve imar planlarıyla yeniden gündeme gelen Buca cezaevi alanının yeniden planlamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yücel, Buca cezaevi alanıyla ilgili kimin planının uygulanacağı değil, hangi planın yeşil alan ağırlıklı ve bina ve inşaat yoğunluğundan arındırılmış olduğunun önemli olduğunu ifade ederek “Buca cezaevinin yıkımıyla ilçe çok önemli bir alan kazandı. Bu alanda yeşil ağırlıklı, ilçe halkının nefes alacağı, beton ve inşaat yoğunluğunun olmayacağı bir planlama gerekiyor. İzmir büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer alanın rekreasyon alanı ve otopark olarak planlandığı yeni bir düzenlemenin meclis gündemine alındığını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının alelacele askıya çıkardığı son plan ise ticaret alanlarının arttırıldığı, yeşil alanın kısıtlandığı, otoparkın kaldırıldığı ve inşaat alanının iki katına yükseltildiği bir plan” diye konuştu.

“AKP AĞACIN DEĞİL DOLARIN YEŞİLİNİ SEVİYOR”

“AKP her zamanki gibi manipüle etmeyi, hatta yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş. İşleri güçleri rant yaratmak, yalan söylemek” diye devam eden Yücel, “Buca cezaevi alanına ilişkin Bakanlığın yangından mal kaçırır gibi yapmaya çalıştığı planla yeşil alan yarı yarıya düşürüldüğü gibi konut ve ticaret alanları mevcut plana göre iki kat arttırılıyor. Yıllar önce, o zamanın AKP’li Buca belediyesinin de onayladığı ve içinde AVM olan plan üzerinden büyükşehir belediyemizi eleştirenler, şimdi AVM’nin ismini ticaret alanı olarak değiştirmiş ama yine plana koymuş. Büyükşehir belediyemiz ise yeni düzenlemesinde yıllar önce yapılan planda yer akan AVM’yi tamamen kaldırdığı gibi, ticaret alanı ve inşaat yoğunluğunu minimum seviyeye indirerek tam bir yeşil alan yaratacak. İktidar ve bakanlık, laf kalabalığıyla, önüne gelen herkesi suçlayarak bu işi kayıkçı kavgasına çevirmesin. Bakanlığın yaptığı plan, bu inşaat yoğunluğu, ticaret alanı fazlalığı ve kamusal alanı arttıran bir çalışma olmaması sebebiyle, çok belli ki mahkemeden dönecek. Bakanlığın planına muhtarlar karşı, odalar karşı, Bucalılar karşı ama sadece AKP’li yöneticiler istiyor diye bu planı uygulamak Buca’nın bağrına hançer saplamaktır. Gelin bu iş mahkemelik olmasın. İnşaat ve beton ağırlıklı planın geri çekin. Büyükşehir belediyesi, Odalar ve Bucalılar ile uzlaşı içinde, Buca’nın çıkarları gözetilerek bir plan yapılsın ve bir dayatma veya oldubitti peşinde koşulmasın” ifadelerini kullandı.