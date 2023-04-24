CHP'li Yüksel Taşkın: Amaç Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 21:46

Güncelleme: 24.04.2023 - 21:46

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, partisinin il örgütünün resmi hesaplarından kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın’dan Algı Operasyonlarına Cevap..." başlıklı videoda Yüksel Taşkın videoda şu ifadeleri kullandı:

“ÜZERİMDEN YIPRATMA KAMPANYALARI YÜRÜTÜYORLAR”

"Bizim temsil ettiğimiz şey Türkiye’yi feraha ve refaha kavuşturacak. Demokrasi ve ekmek mücadelesi veriyoruz. Genel Başkanımızın bu konuda verdiği mücadele çok takdir topluyor. Biz sahada oldukça rahatız bence… Özellikle iktidar partisine ve onun yanında konumlanan partilere göre Cumhuriyet Halk Partisi, biz adaylar, hepimiz çok ciddi şekilde dinleniyoruz, ciddiye alınıyoruz. Ben bir olumsuzluk yaşamadan çalışmalarıma devam ediyorum. İlçe programları oluyor, kahve ziyaretleri ev ziyaretleri depremzede ziyaretleri, çarşı pazar ziyareti, STK ziyaretleri… Çok olumlu karşılanıyoruz. İzmir’de de bizim de karşılığımız olduğu kesimler var. Oralara gidiyoruz. Hiç olumsuzluk yaşamadan süreci güzel bir şekilde götürdüğümüzü görüyorum. Cumhuriyetle derdi olan insanlar 21 yıldır Türkiye’yi yönetiyor. Onların Cumhuriyet değerlerinde yarattığı erezyonu bilenler zaten bu algı operasyonunu çok iyi çözüyorlar. Belli kanallarda, yandaş kanallarda bunun ısrarla vurgulanması çok net bir amaçla Genel Başkanımızı yıpratmak, CHP seçmeninin kafasını karıştırmak. Burada ben biraz öne çıktım. Benim üzerimden bir yıpratma kampanyası yürütüyorlar."

“ATATÜRK’E SAYGISI VE SEVGİSİ OLAN BİR İNSANIM”

"Kesinlikle ben bu partiye geldiğimden önceki süreçlerde dolaştırdıkları içeriklerde kolajlanmıştır. Bağlamından koparılmıştır. Kesinlikle ama kesinlikle ben Cumhuriyet değerlerine, Atatürk’e saygısı ve sevgisi olan bir insanım. Hep böyleydi… Üniversite zamanlarımda da böyleydi. Bu konuda bir bardak suda kopartılan fırtına açıkçası tamamen araçsal bir şey… Tamamen istismar üzerinden bir şey. Tamamen CHP seçmeninin kafasını karıştırmaya dönük bir şey.. Benim hiç öyle bir gündemim yok. Kendimizi belki daha anlatırsak sahada olursak yavaş yavaş insanların bunu bizi görerek tanıyarak dengeleyeceğine ben inanıyorum."