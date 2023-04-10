CHP İzmir Milletvekili adayı Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:43

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:43

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin İzmir milletvekili adaylarından biri de Yüksel Taşkın oldu. Yüksel Taşkın'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

YÜKSEL TAŞKIN KİMDİR?

Yüksel Taşkın, 1972'de Edirne'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Öğrencilik yıllarımda Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu’nda aktif olarak çalışan Taşkın, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2015 yılında profesör oldu. 7 Şubat 2017’de Barış Bildirisine imza attığım gerekçesi üniversiteden ihraç edildi.

2011 yılında İstanbul CHP İl Örgütü’nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladı. 2018 yılında yapılan 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul delegesi seçildi. Aynı yıl yapılan 36. CHP Olağan Kurultayı’nda Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan Parti Meclisi’ne seçildi.

Taşkın, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge’den milletvekili adayı gösterildi.

Parti Okulu'nda Türkiye'de ve dünyada Sosyal Demokrasi konularında dersler veren Taşkın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sürecinde İstanbul İl Başkanı’na bağlı Yerel Seçim Masası’nda aktif olarak görev yaptı.

Taşkın, 37. CHP Olağan Kurultayı'nda (25-26 Temmuz 2020) Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan Parti Meclisi’ne ikinci defa seçildi. 2015-2018 yılları arasında Türkiye’nin en eski düşünce kuruluşlarından birisi olan Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) yönetim kurulunda görev yaptı.

Dış politikadan seçmen analizine kadar farklı konularda raporlar üretilmesine katkı sunan Taşkın, gençlere yönelik eğitim çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlendi.

Taşkın'ın Türkiye siyaseti; Türkiye’de Milliyetçilik, Muhafazakârlık ve siyasal İslam; Demokratikleşme meseleleri; Ortadoğu’da toplum ve siyaset; Gençlik ve siyaset konularında kitap ve makaleleri yayımlanmıştır.

ESERLERİ

Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İletişim Yayınları, 2007)

AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslâmcılık ve Arap Baharı (Birikim Yayınları, 2013)

1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (Suavi Aydın ile birlikte, İletişim Yayınları, 2014)

Sosyal Demokrasi ve Din (Bence Kitap, 2016)

Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak (Bence Kitap, 2016)

Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma (Begüm Uzun ve Demet Lüküslü ile birlikte, Tüses Yayınları, 2019)



