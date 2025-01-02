CHP’li Zeybek: Bakanlık İzmir Körfezi için kaynak ayırmadı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:01

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, körfezdeki kirletici unsurlara yönelik denetim yetkisinin belediyeye devrine ilişkin talebine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olumsuz yanıt verilmesinin tartışmaları sürerken bakanlığın İzmir Körfezi için bütçe ayırmadığı ortaya çıktı.

"BAKANLIK GÖREVİNİ YAPMIYOR"

Bakanlığın ret yanıtına sosyal medya hesaplarından tepki gösteren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu İzmir Körfezi olduğunda hiçbir şey yapmazken; limanlar, tersaneler, evsel atıklar ve sanayi tesisleri ile ilgili projelere 904 milyon TL kaynak ayırmıştır. İzmir Körfezi temizliği için ayrılan kaynak ise “0 TL”dir. İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve atık yönetimi hizmetlerine 2024 yılı içerisinde 3 milyar TL’den fazla kaynak harcamıştır. İZSU Genel Müdürlüğü'nün körfez temizliği için 2025 yılı bütçesinde ayırdığı kaynak miktarı 7.5 milyar TL'dir. İzmir Körfezini kirleten sanayi kuruluşları, gelen yük gemileri, limanların yarattığı kirliliğin bedelini limanları işletenlere kesmeyen bakanlık, İzmir büyükşehir belediyesinin tüm bu kirlilikleri yaratanları denetlemek için bakanlıktan istediği yetki talebini de reddetmiştir. Hem görevlerini yapmıyorlar, hem de görevini yapacak yerel yönetimlerin elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Bir devlet kurumu, bir başka devlet kurumunu iş görmez hale getirmeye çalışamaz!” ifadelerini kullandı.