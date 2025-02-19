CHP’li Zeybek 'TÜSİAD' tepkisi: “Antidemokratik bir uygulamadır. Demokrasimiz adına kaygı vericidir"

Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:58

Güncelleme: 19.02.2025 - 18:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TÜSİAD'a yönelik soruşturma başlatılmasına ilişkin “TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın polis eşliğinde gözaltına alınıp adliyeye götürülüyor olması antidemokratik bir uygulamadır. Gazetecilerin ve siyasetçilerin tutuklanması, iş dünyasının baskı altına alınması 101 yıllık Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz adına kaygı vericidir. Devreye koyduğunuz planlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü zerre etkilemeyecektir” diye tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında da "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını ve Aras ile Turhan'ın adliyede hazır bulundurulması için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirdi.

''İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ ZERRE ETKİLYEMEYECEK''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü engelleyemeyeceklerini bilsinler. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın polis eşliğinde gözaltına alınıp adliyeye götürülüyor olması antidemokratik bir uygulamadır. Gazetecilerin ve siyasetçilerin tutuklanması, iş dünyasının baskı altına alınması 101 yıllık Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz adına kaygı vericidir. İktidarın, muhalefeti susturmak ve kendi iktidarını korumak için hukuku ve yargıyı araçsallaştırması kabul edilemez. Devreye koyduğunuz planlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü zerre etkilemeyecektir.”

BAKAN: YAŞADIKLARI MUAMELEYLE KANITLANMIŞ OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Aras ve Turhan hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan, şunları kaydetti:

"TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan, polis eşliğinde savcılığa götürülerek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bu durum, iktidarın yargıyı bir baskı aracı olarak kullanarak TÜSİAD’ı haklı çıkardığını gösteriyor. Eleştirdikleri hukuksuzlukların gerçekliği, bizzat yaşadıkları muameleyle bir kez daha kanıtlanmış oldu. Artık herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor. Sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, bu hukuksuzluğa karşı tepki vermelidir. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz."