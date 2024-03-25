CHP’liler depremin vurduğu Hatay’a gitti: Verilen sözler tutulmadı

Türkiye yerel seçim gündemini tartışırken sarayda düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası 1 yılda 319 bin konut teslim etme sözüne deprem bölgesine 76 bin konut yaptıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00
CHP’liler depremin vurduğu Hatay’a gitti: Verilen sözler tutulmadı
Abone Ol google-news

Erdoğan yılsonuna kadarda 200 bin konutun daha teslimini yapacaklarını belirtti. Yerel seçim gündemi tartışılırken deprem sorunlarının geri planda kalmasına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya, “İktidar 22 yıldır Hatay’a şaşı gözle bakıyor. Hatay depremde verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Vatandaş bizi görünce bu sözleri hatırlatıyor. Biz yıkılan Hatay’a dört gün boyunca gelmeyen iktidarı sorguluyoruz. Hatay’da 7 bin 275 tane kura çekebilen, yılsonunda 200 bin konut vereceğim diyerek doğru olmayan şeyleri söyleyen bir iktidardan bakın millet sandıkta nasıl hesap soracak” diye konuştu. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ise “En büyük şikâyet, rezerv alanlarla ve yerinde dönüşümle ilgili imarın AKP’nin eline geçmemesi için sahada bir mücadele var. Bunun teminatı da büyükşehir. ‘Ne olursa olsun orayı vermemeliyiz’ diyorlar” dedi. l 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçim sonrası sert gelecek! Kulis: Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması

Seçim sonrası sert gelecek! Kulis: Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama: 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim'

AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama: 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim'
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Son Dakika... Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Son Dakika... Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü: 3 Köpek yavrusu ve kuşlar hayatını kaybetti!

İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü: 3 Köpek yavrusu ve kuşlar hayatını kaybetti!
Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı

Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu