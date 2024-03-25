CHP’liler depremin vurduğu Hatay’a gitti: Verilen sözler tutulmadı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2024 - 04:00

Erdoğan yılsonuna kadarda 200 bin konutun daha teslimini yapacaklarını belirtti. Yerel seçim gündemi tartışılırken deprem sorunlarının geri planda kalmasına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya, “İktidar 22 yıldır Hatay’a şaşı gözle bakıyor. Hatay depremde verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Vatandaş bizi görünce bu sözleri hatırlatıyor. Biz yıkılan Hatay’a dört gün boyunca gelmeyen iktidarı sorguluyoruz. Hatay’da 7 bin 275 tane kura çekebilen, yılsonunda 200 bin konut vereceğim diyerek doğru olmayan şeyleri söyleyen bir iktidardan bakın millet sandıkta nasıl hesap soracak” diye konuştu. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ise “En büyük şikâyet, rezerv alanlarla ve yerinde dönüşümle ilgili imarın AKP’nin eline geçmemesi için sahada bir mücadele var. Bunun teminatı da büyükşehir. ‘Ne olursa olsun orayı vermemeliyiz’ diyorlar” dedi. l

