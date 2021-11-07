CHP'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı belli oldu

07 Kasım 2021 Pazar, 11:11

CHP, 83. ölüm yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çeşitli etkinliklerle anacak.

CHP'li belediyelerin düzenleyeceği etkinliklerin yanı sıra parti genel merkezinde de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" başlıklı konferans verilecek.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenecek konferansın ardından, Atatürk'ün hayatında önemli yer tutan Samsun'daki Atatürk Müzesi, Selanik'teki Atatürk Evi, Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi ve Kocacık'taki Atatürk'ün babaevine canlı bağlantılar gerçekleştirilecek.

Toplantıya bu illerdeki ve Belediye Meclislerindeki CHP Balkan Masası sorumluları da katılacak. CHP Balkan Masası temsilcilerinin konuşmaları ve 2021 yılı değerlendirmelerinin ardından, masanın gelecek yıl çalışmaları da belirlenecek.

ATATÜRK'E KARŞI MİNNET DUYGULARIMIZI BİR KEZ DAHA İFADE EDECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kurtuluş Savaşı'mızın lideri, bağımsızlığımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde, büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz" dedi.

Atatürk ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya konulan ilke ve devrimlerin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Torun, bu anlayışın ayrıca dünyadaki tüm mazlum milletler için de ilham olmaya devam ettiğini söyledi.

Seyit Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: