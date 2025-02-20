CHP’nin 81 il ve tüm ilçelerdeki üyelerinin ‘çözümün haritası’ genel merkezde birleşecek: Ülkenin karnesi çıkıyor

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

CHP bir yandan cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim sürecini yürütürken bir yandan da örgütleri ile “Halkçılık Programı” adını verdiği yeni programının çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda CHP’nin il başkanlıkları, parti üyeleriyle yaptığı il danışma kurulu toplantılarını sürdürüyor.

Devam eden toplantılarla ilgili bilgi veren il başkanları; bu toplantılarda her ilin genel sorunlarının çıkartıldığını, ayrıca ilçe bazında da sıkıntıların toparlandığını aktardı.

Böylece Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde yurttaşların yaşadığı sorunların genel merkeze raporlanmış olacağını aktaran başkanlar, “Aynı zamanda ilimizin meslek odaları, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarıyla da konuştuk. Onlardan da anlatılan sorunların çözümüyle ilgili görüşler aldık. Bunları da genel merkeze raporlayacağız” dedi. Bazı il başkanları şimdiden kendi raporlarını teslim ettiğini aktarırken mart ayına kadar söz konusu raporların tamamının genel merkeze teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

‘ADAY DA KULLANACAK’

Raporların genel içeriklerine ilişkin de bilgi veren başkanlar, “Örneğin bir ilimizin bir ilçesinde tarımla ilgili bir sorun varsa, raporumuzda oradaki üyelerimizin tarımla ilgili anlattığı sorunlar ve onun meslek odasının bu sorunla ilgili çözüm önerileri var. Onun dışında tüm illerde genel olarak üyelerimizin genel siyasetle ilgili görüşleri var. Bunların başında da geçim sıkıntısı geliyor.

Ona bağlı olarak da adalet kaygısı anlatılıyor. Yani toplumda yargıya genel bir inançsızlık var ve aslında geçim sıkıntısı da adaletsiz bir düzenden kaynaklanıyor” diye konuştu. İl başkanlıklarının teslim edeceği bu raporların nisan ayı, haziran başı gibi birleştirilmesinin planlandığını söyleyen parti kurmayları da “Bu program uzun vadede CHP iktidarında yapacaklarımızı içerecek. Önseçimden çıkan adayımız da bu programdan vaatler kullanacak.

Elbette adayın kendi, ayrı bir çalışması olacak. Güncel tartışmalarla ilgili vaatleri olacak. Ancak CHP iktidarının uzun vadede yapacaklarını bu yeni parti programımız anlatacak” diye konuştu.