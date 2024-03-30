CHP’nin adayı Ahmet Akın’a yeni saldırı

Yerel seçimlere bir gün kala Balıkesir’de insan aklını zorlayan gelişmeler yaşanıyor.

Sertaç Eş
Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00
CHP’nin adayı Ahmet Akın’a yeni saldırı
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AKP adayının işadamlarını tehdit etmesinin ardından, CHP adayı Ahmet Akın’la aynı ismi taşıyan sahte aday üzerinden Balıkesirlilerin telefonlarına sahte mesajlar atılmaya başlandı. 

Gerçek CHP adayı Ahmet Akın’ın adını ve soyadını taşıyan sahte aday, şimdi de sahte mesajlarla Balıkesirlilerin aklını karıştırmaya çalışıyor. CHP adayı Akın, duruma tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: “Balıkesir ailem, seçimi kaybedeceğini anlayanlar, çaresizlik içinde ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Yalan ve iftiralarla dolu gazeteleri belediyenin imkanlarıyla her yerde dağıtıyorlar. Yetmedi, daha önce hiç ortada gözükmeyen sahte ama benimle aynı ismi taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın’a, benim cümlelerimle mesaj attırıyorlar. Kuvayi Milliye’nin başkentinde, yiğit ve mert Balıkesirli hemşerilerim beni çok iyi tanır. İstiklal Madalyası sahibi, ismini taşımaktan onur duyduğum dedemden aldığım Ahmet Akın ismini, 31 Mart’tan itibaren hilecilere, entrikacılara da öğreteceğiz. Bu siyasi ahlaksızlığa pazar günü sandıkta en doğru yanıtı vereceğinizden eminim.




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