CHP'nin Ankara'daki ilk Kent Lokantası'nı Çankaya Belediyesi açtı: 4 çeşit yemek 75 lira

Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:33

Güncelleme: 14.10.2024 - 16:42

Çankaya Belediyesi, yurttaşlara sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek sunmak amacıyla Kent Lokantası'nı hizmete açtı.

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankaya Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemeğin 75 liradan vatandaşlara sunulacağını söyledi.

Güner, “Çankaya Belediyesi olarak hem üniversite öğrencilerine günlük iki binin üzerinde arkadaşımıza verdiğimiz ücretsiz yemeğin ve okullarımızda öğrencilerimize verdiğimiz öğle yemeğinin yanı sıra bugün burada Kent Lokantamızla da vatandaşlarımıza uygun ekonomik koşullarda yemek ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, “Bugün burada açtığımız Kent Lokantasıyla birlikte sayıların yaklaşık yüze yaklaşan sayıda Kent Lokantası Türkiye'nin her yerinde hizmete açmış oluyoruz. 27'den fazla ilde çok sayıda ilçemizde de yapım çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

"KENT LOKANTAMIZ HALKIMIZA NEFES ALDIRACAK AMA ESNAFIMIZIN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAYACAK"

Can Güner, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bugün benim de öğrencilik yaşamımın geçtiği Cumhuriyetimiz, Başkentimiz açısından önemli mekanlara ev sahipliği yapan bu güzel semtte Kent Lokantamızı açıyor olmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel açılışlarda da bu gururu hep beraber yaşayacağız. Derin bir ekonomik çıkmazın içerisinde çalışanlar, emekçiler, emekçiler, dar gelirliler, vergi yükü altında eziliyor. Bu kötü tablonun ortaya çıkmasında sorumlu olanlar ise bu tabloyu gidermek bir yana, daha da ağır vergi yükleriyle vatandaşın üzerinden son nefesini de almaya çalışıyor.

Daha ağır yüklerle vatandaşımızı baş başa bırakıyor. Tam da bu aşamada sol sosyal demokrat belediyeciliğin bir gereği olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, yurttaşların üzerindeki bu yükü bir nebze olsun hafifletmek, vatandaş nefes aldırabilmek amacıyla çalışıyor, çabalıyor, sosyal belediyeciliği önemsiyor. Bunu yaparken elbette çok da kolay şartlarda ilerlemiyor. Yıllardır özel sektörde, dev şirketlerin vergi borçlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarını silen, görmezden gelen anlayış, bugün belediyelerimiz üzerinde, bu borçlar üzerinden bir çıkmaza sürüklemek çabası içerisinde.

Bu ay biz de dahil olmak üzere Ankara'daki belediyelerimize İller Bankası'ndan ciddi kesintiler yapıldı ama şimdi o kesintilere karşı cevabımızı buradan hep beraber veriyor; yılmadan, vazgeçmeden, durmadan sosyal belediyeciliğe, halkçı belediyeciliğe şartlar ne olursa olsun devam edeceğimizi hep birlikte haykırıyoruz. Belirtmek isterim ki buradaki Kent Lokantamız, elbette halkımıza nefes aldıracak ama esnafımızın da işini zorlaştırmayacak. Bu konumu, menüyü ve fiyatı belirlerken esnafla bir rekabet arayışı içerisinde değil, dar gelirli yurttaşlarımızı özellikle semtimizinkonumundan ötürü öğrencilerimizi hedefleyerek belirlediğimizin bilinmesini istiyorum. Biraz önce ifade edildiği gibi Çankaya Belediyesi olarak hem üniversite öğrencilerine günlük iki binin üzerinde arkadaşımıza verdiğimiz ücretsiz yemeğin ve okullarımızda öğrencilerimize verdiğimiz öğle yemeğinin yanı sıra bugün burada Kent Lokantamızla da vatandaşlarımıza uygun ekonomik koşullarda yemek ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

CHP'Lİ ZEYBEK: "GELİR ARTIRICI ÖNLEMLERİMİZİ ÇOĞALTACAĞIZ"

CHP'li belediylerin hizmetlerinin artarak devam edeceğiniz kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise şunları kaydetti:

"Bugün burada açtığımız Kent Lokantasıyla birlikte sayıların yaklaşık yüze yaklaşan sayıda Kent Lokantası Türkiye'nin her yerinde hizmete açmış oluyoruz. 27'den fazla ilde çok sayıda ilçemizde de yapım çalışmaları devam ediyor. Sosyal demokrat anlayışımızın yanında halkçı bir yerel yönetim anlayışını da yaygınlaştırmayla ilgili başlamış olduğumuz çalışmaların Kent Lokantalarıyla birlikte yeni bir evresini de oluşturuyoruz. Öğrenci yurtları, öğrenci bursları, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencileri için açılmış olan kurs destekleri, akademik çalışmalar, evde bakım hizmetleri... Yani pandemiyle birlikte toplumun pek çok sorununu çözme konusunda iyi ki CHP'li belediyeler var ve CHP'li belediyeler kaynaklarının önemli bir kısmını da bu hizmetleri aktarıyorlar.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında bütçedeki disiplini sağlayamayan iktidar, bu açıkları kapatmak için belediyelerin İller Bankası ve Hazineden alındığı paylar üzerindeki kesinti oranlarını yüzde iki buçukla beşler seviyesinden yüzde kırk, kırk beş, elli, hatta elli bir, elli ikilere kadar çıkacak insafsız uygulamaların içinden geçiyoruz. Yasalara aykırı. Belediyelerin İller Bankası'ndan aldığı paylar belediye borçlarından kesinti yapılırken şimdi buna yasa dışı bir biçimiyle şirketlerin borçlarını dahil ederek doğrudan belediye gelirlerinden bir kesinti uygulamasına gidiliyor."

"İKTİDAR NE YAPARSA YAPSIN..."



"Peki bunlar CHP'nin belediyelerin yapacağı hizmetleri etkiler mi? Yavaşlatır mı? Şimdi yeni bir halkçı belediyecilik anlayışımız var. Toplumcu, kamucu anlayışımızla gelirleri arttırmak için belediyelerle toplantılarımız devam ediyor. Gelirlerimizi çeşitlendireceğiz. Gelir arttırıcı önlemlerimizi çoğaltacağız. Belediyeye ödenmesi gereken ama bugüne kadar ödenmemiş olan kimi alacakların tahsili konusunda daha dikkatli davranacağız. Daha çok da hizmet alımlarımızda mal ve hizmet alımlarımızda piyasadaki rekabet koşullarını en üst seviyeye çıkararak da maliyetleri aşağı çekeceğiz.

İktidar ne yaparsa yapsın, 2019 yılında başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerdeki başarılı süreci artarak devam edecek. Bugün 413 belediyeyle Türkiye nüfusunun yüzde altmış beşin, Türkiye'deki yerleşik ticaret ve sanayinin gerçekleştiği bölgelerde de yüzde seksenine Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız ulaşıyor. Burada gördüğümüz Kent Lokantaları artık CHP'nin her belediyede aynı logo aynı yazı karakteriyle... Halk Marketler benzer. Artık nerede Türkiye'de bir CHP'li belediye varsa uygulamalarında olabildiğince de tekleştirmeye ve bir yaygın algı oluşturmaya da çalıştığımızı belirtmek istiyorum."

Kent Lokantasının açılmasının geçinemeyen yurttaşlar için çok iyi olduğunu belirten bir yurttaş, "Hayırlı olmasını diliyorum. Darlık içerisinde olanlar için çok iyi oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

"İKTİDARIN YAPAMADIĞINI CHP'Lİ BELEDİYELER YAPIYOR"

Bir başka yurttaş da, "Çok güzel organize edilmiş. Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Burada öğrenciler ve yoksullar yaşadığı için çok iyi olmuş. İktidarın yapamadığını CHP'li belediyeler yapıyor" diye konuştu.