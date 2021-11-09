CHP’nin Atatürk’ü anma programında çelenk koyma talebi reddedildi

09 Kasım 2021 Salı, 17:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne ilişkin çelenk bırakma talebi Valilik tarafından reddedildi.

Kararın ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Geçen yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde siyasi partilerin 'Çelenk Sunma Töreni' Valilik programında yine kabul edilmemişti. Valilikle görüşmelerimiz ardından siyasi partilerin protokol ile birlikte çelenk koymaları kabul edilmişti. Bu yıl yine valilik tarafından çelenk sunma törenimiz kabul edilmediği için çelenk sunma törenimiz Kocatepe Anıtı'nda olacaktır. Katılımınızı bekler, saygılar sunarız" denildi.

"HER YIL OLDUĞU GİBİ..."

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz konu hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümü. Biz her yıl olduğu gibi yarın protokolle çelengimizi sunmak için Kocatepe Parkı’nda bulunmak istedik ancak İçişleri Bakanlığı genelgesi bahane edilerek kabul edilmedi. Biz yarın saat 08.45’de 1874 rakımlı tepede yani Kocatepe’de olacağız. 10 Kasım matem günü değildir. Atatürk ve Kuvayımilliyeci’lerin yetiştirdiği neslin mücadele günüdür”