Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı 10 Kasım mesajında, "Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, yol göstericimiz, ebedi Başkomutanımız, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 83’üncü yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu'nun 10 Kasım mesajı şöyle:
"Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, yol göstericimiz, ebedi Başkomutanımız, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 83’üncü yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum.
Bir büyük lideri, bir bilgeyi, bir siyasi ve askeri dehayı, bir devrimciyi, çok büyük bir vatan ve millet sevdalısını anıyoruz bugün... En büyük hayali, Cumhuriyet’i ilan ederek millet egemenliğini inşa etmek olan, tüm hayatını 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine dayandıran Büyük Atatürk; kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile tüm mazlum milletlerin de umudu olmuştur. Bugün bizler, Cumhuriyet’in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatları olarak verdiğimiz tüm mücadelelerde O’ndan ilham alıyoruz. Tek bir düşümüz var: Ülkemizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla perçinleyerek, 'kimsesizlerin kimsesi' Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak.
Dostlarımızla birlikte yürüdüğümüz bu yolun sonunda, Cumhuriyetimizin II. yüzyılında, liyakat esasına dayalı bir devlet kadrosunun inşa edileceğine, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacağımıza olan inancım tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 83’üncü yıldönümünde Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski şampiyon, hayatını kaybetti!
- Konya'da korkutan deprem!
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...
- Mansur Yavaş'tan Belediye Meclisi'nde sert konuşma
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol
- Barlas'tan 'CHP'ye kapatma' yazısı