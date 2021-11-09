Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

09 Kasım 2021 Salı, 16:38

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun 10 Kasım mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, yol göstericimiz, ebedi Başkomutanımız, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 83’üncü yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

Bir büyük lideri, bir bilgeyi, bir siyasi ve askeri dehayı, bir devrimciyi, çok büyük bir vatan ve millet sevdalısını anıyoruz bugün... En büyük hayali, Cumhuriyet’i ilan ederek millet egemenliğini inşa etmek olan, tüm hayatını 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine dayandıran Büyük Atatürk; kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile tüm mazlum milletlerin de umudu olmuştur. Bugün bizler, Cumhuriyet’in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatları olarak verdiğimiz tüm mücadelelerde O’ndan ilham alıyoruz. Tek bir düşümüz var: Ülkemizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla perçinleyerek, 'kimsesizlerin kimsesi' Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak.

Dostlarımızla birlikte yürüdüğümüz bu yolun sonunda, Cumhuriyetimizin II. yüzyılında, liyakat esasına dayalı bir devlet kadrosunun inşa edileceğine, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacağımıza olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 83’üncü yıldönümünde Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."