CHP’nin “Bayram ikramiyeleri asgari ücret tutarında olsun” teklifine Cumhur ittifakından ret!

30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:50

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban ve Ramazan Bayramlarında emeklilere ödenen ikramiyelerin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi yönünde hazırladığı Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’na getirilerek milletvekillerinin oylarına sunuldu.

“1100 LİRA OLAN İKRAMİYE YETERSİZ”

Kanun teklifini sunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi doğrultusunda, iktidar tarafından Kurban ve Ramazan bayramlarında bayram ikramiyesi verilmeye başlandığını anımsattı. Gürer, 2018 yılında başlayan bayram ikramiyesi uygulamasının 1.000 lira iken en son 1.100 lira olarak emeklilere ödendiğini hatırlattı.

Emeklilerin ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, emeklilerin aylıklarının da en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirtti.

“AYLIK BAĞLAMA ORANI YENİDEN YÜZDE 70’E ÇIKARILMALI”

2008 yılında aylık bağlama oranının AKP iktidarı tarafından yüzde 70’ten yüzde 35’e düşürüldüğünü hatırlatan Gürer, 2000 yılından önceki gibi intibak düzenlemesiyle emeklilerin maaşları iyileştirilmesi ve emekliler için ek ödemenin yüzde 4'ten yüzde 10'a taşınması gerektiğini ifade etti.

“EMEKLİDEN İLAÇ KATKI PAYI ALINMAMALI”

Çoğunluğu yaşlı olan emeklilerden ilaç katkı payı alınmaması gerektiğini de belirten Ö.Fethi Gürer, “Emeklilerin çoğu yaşlı; bir ayakları hastanede, bir ayakları eczanede. Bunlardan ilaç katkı payı alınması da kaldırılmalı.Aileleriyle birlikte emeklilerin ilaç katkı payının kaldırılması da zaruri bir ihtiyaç durumunda; bunu da siyasi iktidarın dikkatine bir kez daha sunuyoruz. Ayrıca, emeklilerin sendikalaşma talepleri var. Herkesin örgütlü olmasının bir hak olduğu anayasal hakkın emeklilere de tanınması lazım ve emeklilerimiz sendikalarında kendi hakları için mücadelelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

"EMEKLİYE, YAKACAK, GİYSİ VE GIDA YARDIMI YAPILMALI"

CHP’li milletvekillerinin, Meclis’e sundukları emeklilerin hayatlarını kolaylaştıracak Kanun Tekliflerinden örnekler veren Ö.Fethi Gürer, “Örneğin, bir emekli eğer ekonomik krizin etkisiyle geçim sıkıntısı yaşıyorsa, kira ödemesinde sorunlarla karşılaşıyorsa. Emekliler için kira yardımı, yakacak yardımı yapılmalı. Her gün gelen zamlar emeklinin yaşamını gerçekten zorlaştırdı. Giyim, gıda, sağlıklı yaşamın gerekliliği olan ihtiyaçlarını bir emeklinin karşılayabilmesi için en azından açlık sınırının üzerinde bir ücret alması lazım” dedi.

"EMEKLİNİN GEÇİNMESİ MUCİZE"

Bugün emeklilerin aldığı ücretlerle geçinebilmeleri ‘mucize’ olarak nitelendiren CHP’li Gürer, “Esasında, bu ülkede emeklinin birini Maliye Bakanı yapmalı ki ülkede bu emekli maaşıyla nasıl geçiniyorsa bu ülkenin sorunlarına da bu bağlamda çözüm üreten olmalı çünkü emekliye reva görülen bu durum gerçekten acı bir tabloyu da beraberinde yansıtıyor” diye konuştu.

"14 MİLYON EMEKLİ İKTİDARI BELİRLEYECEK GÜCE SAHİP"

14 milyon emeklinin kendi haklarına sahip çıkması vekendilerini savunanların yanında yer alması gerektiğine de değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu bağlamda Türkiye'de siyasi iktidarı belirleyecek güce sahip emeklilere sesleniyorum: Biz, sizler için en düşük maaşın asgari ücret olmasını, ayrıca da Ramazan ve Kurban Bayramlarında asgari ücret tutarında Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi verilmesini bir kez daha Meclis gündemine getirdik. Meclisteki bu teklifimiz doğrultusunda kimin nasıl oy verdiğine de bakın, ona göre durumu değerlendirin diyoruz. Her gün akaryakıtına, elektriğine, doğal gazına, suyuna, ekmeğine, yediğine içtiğine zam gelen emeklinin maaşlarında esasen seyyanen artış da sağlanmalı, TÜİK gibi emeklinin maaşlarının belirleneceği süreçte belirlediği torbadakilerle emekliye az ücret almasının yolunu açan kurumların da hakkaniyetle bu süreci doğru yönetmelerini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gürer’in konuşmasının ardından Teklif, Meclis Genel Kurulu’na sunuldu. CHP Milletvekili Ö.Fethi Gürer’in teklifi Cumhur ittifakı oylarıyla reddedildi.