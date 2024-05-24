CHP'den il başkan adayı olmuştu: Evinde ölü bulundu

Geçtiğimiz sene CHP Kocaeli İl Başkan Adayı olan Makine Mühendisi Uğraş Çiftçi, evinde iple asılı halde ölü bulundu. Çiftçi’nin intihar ettiği ihtimali üzerine duruluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:24
CHP'den il başkan adayı olmuştu: Evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Arızlı Mahallesi’nde ikamet eden Uğraş Çiftçi (49), evinde iple asılı halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Çiftçi’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftçi’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Çiftçi’nin intihar ettiği ihtimali üzerine duruluyor.

Makine mühendisi olan Uğraş Çiftçi, 30 Eylül 2023’de gerçekleştirilen olağan il kongresinde CHP Kocaeli İl Başkanlığına aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Çiftçi’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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