CHP'nin İl Başkanı, istifa etti
CHP’nin Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar görevinden istifa etti. Uçar yaptığı açıklamada istifa kararını ‘lüzum gördüğü’ üzerine aldığını belirtti.
CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar dün yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uçar, “Tüm kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere partimizde kongreler takvimi başladı. Parti içi demokrasimize katkı sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir gururla sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.
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