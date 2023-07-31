Yandaş medyada yaprak dökümü! Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak istifa etti

Sabah gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten 78 yaşındaki Erdal Şafak istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 15:12
Yandaş medyada yaprak dökümü! Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak istifa etti
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2008 yılından itibaren iktidar destekçisi Sabah gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten 78 yaşındaki Erdal Şafak istifa etti. 

Erdal Şafak istifa kararını Sabah gazetesinin yazı işleri toplantısında duyurdu. Şafak, sağlık sorunlarının bulunduğunu belirterek görevine devam etmeyeceğini söyledi.

ERDAL ŞAFAK KİMDİR?

Akhisar’da, 1945 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe, İzmir’de Yeni Asır Gazetesi’nde başladı. Daha sonrasında Hürriyet, Yeni Asır, Günaydın, Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde çalıştı. İyi derecede Fransızca bilen Şafak 2008’den bu yana Sabah gazetesinin Genel Yayın yönetmeni olarak görev yapıyordu. 



Erdal Şafak SABAH gazetesi istifa

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