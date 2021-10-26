CHP'nin kamuda çift maaş uygulamasını sona erdirecek kanun teklifi reddedildi
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Kamuda “çift maaş” uygulamasını sona erdirecek olan Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın vermiş olduğu Kanun Teklifi, memurların ve kamu görevlilerinin asli görevi hariç olmak üzere yönetim, denetim, kurul, organ üyeliği gibi görevler nedeniyle huzur hakkı veya başka adlarla ücret almasının önüne geçmeyi amaçlıyordu.
Ayrıca bu teklif Türkiye Varlık Fonu'na devredilen tüm kurum ve kuruluşlar, şirketler, Türkiye Varlık Fonu kapsamında oluşturulan alt fon ve kurulan alt şirketler ve miktarı ne olursa olsun kamu payının olduğu tüm şirketler ve kooperatiflerde görevlendirilen memur ve kamu görevlilerini de kapsıyordu.
'İNSAFSIZLIKTIR, VİCDANSIZLIKTIR'
Meclis’te görüşülen Kanun teklifinin gerekçesini açıklayan Kasap, “10 milyonun üzerinde işsizi olan, insanların çöpten rızık toplamaya çalıştığı, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, çocukların yatağa aç girdiği, hayat pahalılığının arttığı, insanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çektiği, yoksulluğun alabildiğine yaygınlaştığı bir ortamda kamu görevlilerinin 3’er 5’er maaş almaları insafsızlıktır, vicdansızlıktır” diye konuştu.
'BİR KEZ DAHA MİLLETİN YANINDA OLMADIKLARINI GÖSTERDİ'
Meclis kürsüsünden AKP ve MHP sıralarına seslenen Kasap, milletvekillerine Necip Fazıl’ın dizelerini hatırlatarak, “Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul; Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa” dedi.
Yapılan oylama sonucu kamuda çift maaş uygulamasını sona erdirecek olan Kanun teklifi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Kasap, yaptığı değerlendirmede, “AKP ve MHP milletvekillerinin oylamada tutundukları tavırla bir kez daha milletin yanında olmadıklarını göstermişlerdir” dedi.
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