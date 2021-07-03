AKP’li bürokratlar, çoklu maaşlarla ülkeyi arpalığa çevirdi

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:43

Bir yandan salgın ile birlikte ekonomik kriz ve işsizlik git gide artarken bir yandan da 19 yıldır iktidarda olan AKP ve ona mensup bürokratlar servetlerine servet katmaya devam ediyor. Bağlı bulundukları görevler dışında kamu kurumlarından da bir çok maaş alan AKP'li bürokratlara her gün bir yenisinin eklenmesi ülkedeki adaletsizliği gözler önüne seriyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, günden güne kurumsal hale gelen yolsuzlukları ve çoklu maaş skandallarını ifşa etmeye devam ediyor.

Yavuzyılmaz'ın ortaya çıkardığı ve birden çok yerden maaş alan AKP’li bürokratlar şu şekilde:

NADİR ALPASLAN

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan, bakan yardımcılığından aylık maaşı 27.717 TL, Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu üye ücreti 64.454 TL (dolar endeksli) ve Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı 84.556 olmak üzere toplam aylık geliri 176.727 TL oluyor.

BURHAN ERSOY

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un Vakıflar'daki görevinden aylık 14.917 TL, KuveytTürk Bank YK üyeliğinden aylık 62.455 TL ve KuveytTürk Bank YK üye kar payı 84.556 TL olmak üzere toplam aylık geliri 161.928 TL oluyor.

ŞAKİR ERCAN GÜL

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ve çift maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Buna göre Gül'ün, bakan yardımcılığından 27.917 TL, Sun Express'ten 3.750 Avro ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığından 10.370 TL olmak üzere, aylık gelirinin 81.005 TL oluyor.

HÜSEYİN AYDIN

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Aydın'ın, Türkiye Varlık Fonu dışında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan aldığı aylık ücretleri ortaya çıkardı. Buna göre Aydın, Turkcell'den 56.000 TL, Ziraat'ten 18.000 TL olmak üzere aylık toplam 74.000 TL alıyor!

SALİM ARDA ERMUT

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi son dönemde eski mezunlarının hızlı yükselişiyle gündemden düşmüyor. Ülkenin en büyük havayolu şirketi olan THY’nin yönetimindeki 80’e yakın ismin, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un, genel müdürlük dışında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine de atandığı ortaya çıkmıştı.

Buna göre Ermut, Varlık Fonu'ndan 14.917 TL, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden 52.000 TL olmak üzere aylık toplam 66.917 TL maaş alıyor!

ERDAL ERDEM

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan vekili görevinden 39.423TL, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden 22.980 TL olmak üzere aylık toplam 62.403 TL maaş alıyor. Erdem ayrıca KARÇEL’in de Yönetim Kurulu Başkanı.

ÖMER FATİH SAYAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın, bakan yardımcılığı dışında Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Buna göre Sayan, bakan yardımcılığından 27.917 TL, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden 33.849 TL olmak üzere aylık toplam 61.766 TL maaş alıyor!

SELİM DURSUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, bakan yardımcılığından 27.917 TL, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden 33.849 TL olmak üzere aylık toplam 61.766 TL maaş alıyor!

ENVER İSKURT

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, bakan yardımcılığından 27.917 TL, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden 33.849 TL olmak üzere aylık toplam 61.766 TL maaş alıyor!

NUREDDİN NEBATİ

AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Buna göre Nebati’nin, bakan yardımcılığı maaşı 27 bin 917 TL, 6 maaş ikramiye ile Türk Telekom Yönetim Kurulu ücreti 33 bin 849 TL olmak üzere aylık toplam gelir 61 bin 766 TL oluyor.

BÜLENT AKSU

Eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Eski Eximbank Genel Müdürü Bülent Aksu’nun, aynı zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte aylık geliri toplam 56 bin TL oluyor.

MEHMET CEYLAN

AKP eski Milletvekili, eski Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda eski Kalkınma Bakan yardımcısı olan ve şu anda AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın PETKİM'den aldığı aylık maaşı ortaya çıkyı. Buna göre, Ceylan PETKiM Yönetim Kurulu Üyeliğinden aylık 44.000 TL maaş alıyor!

MEHMET BOSTAN

Eski Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Eski Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, PETKİM Yönetim Kurulu üyeliğinden aylık 44 bin TL maaş alıyor.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçek’un Kardemir'e yönetim kurulu üyesi olduğu ve 39 bin 423 TL maaş aldığı ortaya çıktı. Selçuk’un bakanken maaşı 28 bin TL idi.