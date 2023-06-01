CHP’nin kritik MYK toplantısı başladı: Bazı üyelerin istifası bekleniyor!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:08

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:21

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının yankıları sürerken, 'değişim' beklentisinin dillendirildiği CHP’de kritik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı.

İSTİFALARIN YİNE SUNULMASI BEKLENİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kritik toplantıda, seçim gecesi istifasını veren ancak o gece istifaları kabul edilmeyen MYK üyelerinin yine istifalarını sunması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun da MYK üyelerinde büyük oranda bir değişiklik yapacağı söyleniyor. Ancak bu değişikliklerin Cumartesi GÜNÜ yapılacak parti meclisi toplantısı netleşebileceği kaydediliyor. Parti meclisindeki bazı isimlerin MYK’ye geçebileceği konuşuluyor.

MYK SONRASI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME!

Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesinin de MYK toplantısınında ardından gerçekleşeceği belirtiliyor.