Kritik görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bir araya geliyor!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:31

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:31

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının yankıları sürerken, CHP'de de yeni döneme ilişkin hareketlilik devam ediyor.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağı CHP'de kritik bir görüşme de gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ikinci tur seçiminin ardındanı 'değişim' mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir araya gelecek.

İki ismin, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'nde görüşmesi bekleniyor.

'DEĞİŞİM' MESAJI VERMİŞTİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık."