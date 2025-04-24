CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali davası: İşte iptal davası açan isimler!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:57

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:05

Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat, 6 Nisan'da yapılan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için dava açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan son gelişmeler, 6 Nisan 2025'te yapılan olağanüstü kurultayın yargıya taşınmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali talebiyle Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen tarafından sunulan dilekçede, kurultayın hukuka ve parti içi demokrasiye aykırı şekilde gerçekleştirildiği savunuldu.

DİLEKÇEDE “KURULTAY HÜKÜMSÜZDÜR” İDDİASI

Dilekçede, söz konusu kurultayın parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendiği ve demokratik ilkelere aykırı olduğu iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

"4-5 Kasım 2023’teki olağan kurultay ve İstanbul İl Kongresi gibi süreçler; hukuka aykırı uygulamalar, akçeli ilişkiler ve antidemokratik müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu süreçlerin yok hükmünde olması nedeniyle 6 Nisan’daki olağanüstü kurultay da baştan sona hükümsüzdür."

Ayrıca, 21 Mart 2025’te alınan olağanüstü kurultay kararının da hukuken geçersiz olduğu öne sürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL VE PARTİ YÖNETİMİNE TEDBİR TALEBİ

Delegeler, 38. Olağan Kurultay'da seçilen Genel Başkan Özgür Özel’in yetkisiz olduğunu iddia ederken, kurultay sürecinde meşruiyeti tartışmalı şekilde seçilen doğal delegelerin adaylıklarının engellendiği, oylamaların gizliliğine gölge düştüğü ve delegelere baskı yapıldığı da dilekçede vurgulandı.

Kurultayın iptaline yönelik açılan dava kapsamında, Özgür Özel’in yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edildi.

“KILIÇDAROĞLU VE ÖNCEKİ YÖNETİM GÖREVE İADE EDİLSİN” TALEBİ

Dilekçede, 38. Olağan Kurultay’ın da "mutlak butlanla sakatlandığı" savunularak, kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesi talep edildi.

Delegeler, bu adımın CHP’yi yeniden hukuk zeminine çekmek ve partinin demokratik geleneklerine sadakatle sahip çıkmak amacıyla atıldığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

38. Olağan Kurultay'ı 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti, bu kurultayda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. Ancak, seçim sürecinde delegelere yönelik usulsüzlük ve baskı iddiaları ortaya atıldı. Özellikle Batman delegesi Yılmaz Özkanat, delegelere oy karşılığında vaatlerde bulunulduğunu ve baskı uygulandığını iddia etti. ?

KURULTAY KARARINA İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve iki delege, olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Dilekçelerinde, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın usulsüzlüklerle sakatlandığı ve bu nedenle geçersiz sayılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Özgür Özel ve yönetiminin görevden alınarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine iadesi talep edildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN SORUŞTURMASI

Kurultaydaki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ederken, parti yönetimi olası bir kayyım atamasına karşı önlem olarak 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay kararı aldı.

Kurultay, "İrade Milletindir" sloganıyla Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Özgür Özel, olağanüstü kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kurultayda başka bir aday çıkmadı ve Özel, delegelerin desteğiyle genel başkanlık görevine devam etti.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı yönünde spekülasyonlar vardı. Ancak Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu.

MAHKEMELERİN KARARI

Ankara'daki 17., 31. ve 42. Asliye Hukuk Mahkemeleri, açılan davaları reddetti. Bu kararlarla, Özgür Özel'in genel başkanlığı ve 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay kararı hukuken geçerli sayıldı.