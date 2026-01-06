Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

6.01.2026 00:44:00
AA
Kamuoyunda “ciciş kardeşler” olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy’dan Ceyda Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ceyda Ersoy’un, emniyete götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın, İstanbul’da ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu kaçakçılığı iddialarına ilişkin olduğu belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan Ersoy’un emniyet birimlerindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın içeriği ve yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #uyuşturucu #gözaltı