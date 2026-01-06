‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ceyda Ersoy’un, emniyete götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın, İstanbul’da ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu kaçakçılığı iddialarına ilişkin olduğu belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan Ersoy’un emniyet birimlerindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın içeriği ve yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.