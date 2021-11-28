CHP'li Sümer: 'İthal tarım, hem yerli çiftçinin hem ekonominin belini büküyor'
CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Toprak Mahsülleri Ofisi’nin gerçekleştirdiği arpa ve buğday ithalatı ile ilgili konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. CHP’li Sümer, “İthal tarım hem yerli çiftçinin hem ekonominin belini büküyor” dedi.
CHP'li Orhan Sümer, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin gerçekleştirdiği arpa ve buğday ithalatını TBMM gündemine taşırken yerli tarımın ve çiftçinin desteklemesini savundu.
İTHAL BUĞDAYA 285 MİLYON 644 BİN 800 DOLAR ÖDENECEK
CHP’li Sümer, “Toprak Mahsülleri Ofisi geçtiğimiz gün 3 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirdi. Ekmeklik buğday, arpa, ham ayçiçeği yağı ithal etmek için ödenecek para tam 285 milyon 644 bin 800 dolar. Defalarca yerli tarımın ve çiftçinin desteklenmesi gerekiyor dememize rağmen ithal tarım politikalarına devam ediliyor. Türkiye’de ithal edeceği bu arpa ve buğdayı yerli çiftçi eliyle üretseydi bu paraları ödemek zorunda kalmayacaktı” dedi.
"MADAGASKAR’DAN BÖRÜLCE İTHAL EDİYORUZ"
Sümer, “AKP iktidarının tarım politikaları incelendiğinde herkes bir akıl tutulması yaşandığını görecektir. Madagaskar’dan börülce ithal ediyoruz. Öyle ki bahsettiğimiz ülkede 40 yıldır ağır kuraklık yaşanıyor. Yani toprakları verimli değil. halkının yüzde 70’i günlük 1 dolar gelire sahip ve ülkede büyük kıtlık yaşanıyor. Böyle bir ülkeden bakliyat ithalatımız yüzde 193 artmış durumda. Tarım Bakanlığı bu politikalarla artık sadece yerli çiftçiye değil ülkeye de ihanet içerisindedir” dedi.
"BUĞDAY İTHAL EDİLİRKEN KİMSE YERLİ VE MİLLİ DEĞİLDİR"
CHP’li Sümer, “AKP iktidarının ekonomi politikaları olduğu gibi tarım politikaları da hatalı. Ne yazık ki hepsi zincirleme bir şekilde bir birlerini etkiliyor. Defalarca yerli tarımın desteklenmesini, Türkiye’nin kalkınmasının yolunun planlı, teknolojik tarımsal faaliyetlerden geçtiğini söyledik. Çiftçilerimiz neredeyse gün aşırı eylem yapıyor. AKP iktidarı duymuyor. Buğdayın keşfedildiği topraklarda ithal buğday, ithal arpa kabul edilebilir bir politika değildir. 285 milyon dolar, yerli çiftçilerimize dağıtılsa hem daha verimli ürünler elde edilir hem de bu ekonomik kriz de döviz ödemek zorunda kalmazdık” dedi.
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