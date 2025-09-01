Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının nasıl yapılacağı, bugün başlayan başvuruların ardından merak konusu oldu. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ne zaman? 2026 üretim yılı için ÇKS başvurusu nasıl yapılır?

ÇKS BAŞVURULARINDA TAAHHÜTNAME DÖNEMİ

Düzenlemeye göre, mülkiyeti devlete ait arazilerde üretim yapan çiftçiler kira sözleşmeleri bulunmadığında "taahhütname" ile başvuru yapabilecek. Ancak bu üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi için daha sonra kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekecek.

Kira feshi durumunda, arazi üzerinde ekili ürün bulunuyorsa, sözleşmenin geçerliliği ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

ÇİFTÇİLER ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Çiftçiler, yıl içinde ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu başvurular tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Ayrıca Bakanlık kayıtlarında farklılık tespit edilirse gerekli düzeltmeler otomatik olarak yapılacak.

Arazi sulama durumuna ilişkin değişiklik talepleri ise her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler üretim yılı bitimine kadar komisyon tarafından karara bağlanacak.

ÇKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS kayıt işlemleri için çiftçiler bağlı bulundukları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat edebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilecek.

Başvuru sırasında araziye ait tapu, kira sözleşmesi veya taahhütname gibi belgeler talep ediliyor.