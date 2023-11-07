Green Card başvurusu için son gün! Green Card başvuruları saat kaçta bitecek? Green Card başvuru yaparken nelere dikkat edilmeli? 2024 Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:16

ABD'de çalışma ve yaşama hakkı için Green Card başvurusunda henüz bulunmayan kişiler, başvuruların nasıl yapılacağını ve ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Green Card başvuru yaparken nelere dikkat edilmeli? 2024 Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başladı.

Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü 20.00'ye kadar yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Green Card başvurusu yaparken herhangi bir ücret talep edilmez.

GREEN CARD BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Amerikan vatandaşı veya daimi ikametgah hakkına sahip kişilerin aile üyeleri, işveren sponsorluğunda çalışacak kişiler, çekilişte hak kazananlar ve mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kişiler Green Card başvurusu yapabilir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır.

Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

Green Card için İngilizce bilme şartı aranmaz.

Evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler.

GREEN CARD BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?