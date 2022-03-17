Çiftçi perişan, AKP'li Bergama Belediyesi tarım arazilerini satıyor

17 Mart 2022 Perşembe, 13:30

Bildiğiniz üzere 2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasası ile belde ve köyler mahalleye dönüştürülmüştü.

Böylelikle taşınmazlar belediyelere devredilmiş oldu.

Belediyeler devredilen taşınmazların kira bedelleriyle neredeyse 8 yıldır bütçelerine gelir sağladı.

Lakin İzmir'deki AKP'li Bergama Belediyesi bununla yetinmeyip, yaklaşık 706 bin metrekarelik 11 tarlayı 60 milyon 660 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

İhalenin 29 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

Gerçi bu ilk satış değildi

Bergama Belediyesi 236 bin metrekare büyüklüğünde 17 tarım arazisini satmak için ilan vermiş, 26,3 milyon TL bedel belirlemişti. Bu satışlar için ihale tarihi ise 22 Mart olarak açıklanmıştı.

Bergama'da AKP ve MHP oylarıyla alındı bu karar.

Bakın toplamda 261 stadyum büyüklüğünde tarım arazisinin satışa çıkarılmasından bahsediyorum.

Öyle göz ardı edilecek bir durum değil bu.

Bölge halkı köylünün ekmeğiyle oynandığını belirterek satışa karşı çıkıyor.

Nasıl çıkmasın?

Sonuçta 261 stadyum büyüklüğündeki bir yer.

Bölge halkına ise bir açıklama yapma gereği duyulmuyor bile.

Sorduklarında 'Biz hizmet etmeye geldik' deyip geçiştiriyorlar.

Nasıl bir hizmet ise bu?

Satılmak istenen araziler 1800'lü yıllardan kalan köylülerin ata yadigarı diye nitelendirdikleri topraklar.

Ve arazilerin hepsinde tarım yapılıyor. Üstelik normal standartların üzerinde verim alınıyor.

Yahu bu araziler kıtlık yıllarında dahi satılmadı. Bölge halkının dedeleri buğdayın olmadığı yıllarda bile satmamış buraları. Şu an kıtlık yok toprak da verimli.

Peki sorun nedir?

Nereden çıktı şimdi bu tarım arazilerini satmak?

AKP iktidarında çiftçinin borcu 72 kat artmadı mı? borcunu ödeyemeyen çiftçilerin traktörlerine haciz gelmedi mi? Hepsini gördü bu ülke.

2003 yılında 2,5 milyar lira olan çiftçilerin toplam borcu günümüzde neredeyse 200 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde tarım alanları ranta açıldı, Belçika büyüklüğünde bir alan ekilmez hale getirildi.

AKP iktidarı boyunca Türkiye’de tarım toprakları ekilmez hale döndü.

AKP’nin 20 yıldır Türkiye tarımına ve doğasına verdiği zararlar artık yetti.

Kısacası AKP'li yıllarda çiftçi ihmal edildi ve fakirleştirildi.

Tarım topraklarının fazlalığı ve verimliliği ile dünyada ön sıralarda yer alan Türkiye’den, halkına yerli ürün yerine ithal ürünler yedirir Türkiye’ye dönüştük.

Böylece AKP’nin seçim dönemindeki reklamları da gerçek oldu.

Ne diyordu AKP: “Yaparsa AKP yapar”

Gerçekten doğru.

Tarımı bu hale onlardan başka kimse getiremezdi!