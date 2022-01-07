Çiftçi sayısı düşüyor

07 Ocak 2022 Cuma, 14:34

“Türk lirasının ABD Doları ve Avro başta olmak üzere yabancı para birimleri karşısında ciddi değer kaybı yaşamasıyla çiftçi için kritik öneme sahip gübre ve ilaç fiyatlarına da büyük oranda zam gelmiştir” diyen CHP’li Alban, AKP iktidarı döneminde çiftçiye yapılan tüm desteklemelerin yetersiz kaldığını öne sürdü.

CHP'li Alban, temel gıdalarda üretici fiyatı ile market fiyatları arasında yüzde 200’ü aşan farklara dikkat çekerek, “Aynı zamanda emeğinin karşılığını alamadığı gerekçesiyle çiftçilerimiz, ürettikleri ürünleri satamamakta, siyasi iktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle ürünler toprakta çürümeye terk edilmek zorunda bırakılmıştır” diye konuştu.

MUĞLA’DA ÇİFTÇİ SAYISI DÜŞÜYOR

Nüfusu bir milyonu aşan Muğla’da, çiftçi kayıt sistemine 27 bin çiftçinin kayıtlı olduğunu vurgulayan Alban, “Muğla gibi yaz aylarında nüfusu 2-3 katına çıkan bir kent için, çiftçi kayıt sisteminde mevcut çiftçi sayısı çok azdır. Yıldan yıla bir düşüş var. Muğla turizmin yanında aynı zamanda bir tarım kentidir. AKP iktidarı her ilde olduğu gibi Muğla’da da çiftçiyi küstürmüştür” dedi.

Konuyla ilgili, çiftçi sayısının son yıllarda aşırı bir şekilde düşmesinin nedenlerinin araştırılması, sorunların tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma önergesini TBMM’ye sunan Alban, şunları kaydetti:

“Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri de kayıtlı çiftçi sayısının son yıllarda giderek düştüğünü ortaya çıkarmıştır. 2011 yılında 1 milyon 122 bin olan çiftçi sayısı 2021 yılının eylül ayında 530 bine kadar düşmüştür. Bu da son 10 yıla çiftçi sayısının yüzde 53 azaldığını göstermektedir.

Hayvancılık ve tarımsal ürünlerin, üretim ve çeşitliliğinin giderek azaldığı ülkemizde, tarım sektörünün daha güçlü bir şekilde verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çiftçimiz desteklenmelidir. Ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi ve bu doğrultuda stratejik politikaların üretilmesini gerektiren tarımda ülkemizin sahip olduğu kaynaklar güçlendirilmelidir”