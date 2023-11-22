Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:05

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla verilen 5000 TL ikramiyeden yararlanamayan 1 milyon 629 bin 730 emekli çiftçi için düzenlemeye gidildi. Peki, Çiftçilere emekli ikramiyesi verilecek mi? Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlar 5000 TL emekli ikramiyesi alacak mı?

ÇKS NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

ÇİFTÇİ EMEKLİLERİ 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesi çalışmayan emeklilere verildiği için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlar 5 bin TL emekli ikramiyesini alamadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye vatandaşlar için de ek düzenleme yapılması talimatı vermişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli ikramiyelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor.

Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon aracılığıyla sorgulanabiliyor.