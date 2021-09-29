Çiftçilerin borcu 147 milyar TL'yi aştı: Üreticiler Ankara'ya gidiyor

29 Eylül 2021 Çarşamba, 14:08

Yüksek girdi maliyetleri karşısında zorlanan çiftçi, aldığı krediyi ödeyemiyor.

Çiftçinin, Tarım Kredi Kooperatifi borçlarına 15 Nisan 2021’de yürürlüğe giren yasa ile belli koşullara bağlı olarak yapılandırma olanağı getirilmişti. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, üç yıl içinde geri ödemeli yapılandırmaya; yüzde 30 peşinat ödeme koşulu ile başvurabilmesi sağlandı. Ancak, faiz oranları yüzde 12-18 olarak belirlendi.

ÇİFTÇİNİN BANKA BORCU SON BİR YILDA 19 MİLYAR TL ARTTI

Çiftçilerin Ziraat Bankası’nı olan borçları, yasanın kapsamı dışında tutuldu.

Nisan 2021’de çiftçinin özel ve kamu bankalarına 142 milyar TL olan borcu, Temmuz 2021’de 147 milyar 409 milyon liraya çıktı. Çiftçinin, 2020 yılının Ağustos ayında 128 milyar liraydı. Çiftçinin banka borcu son bir yılda 19 milyar TL arttı.

Çiftçiler, bu süreç içerisinde şiddetli kuraklıktan etkilendi. Birçok çiftçi, kuraklık destekleri ve TARSİM kuraklık ödemelerinden faydalanamadı. Girdi maliyeti arttı. En fazla girdi maliyeti olan gübreye bir gün içerisinde yüzde 500 zam yapıldı. Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği 10 kuruşluk destek, süt üreticilerine verilmedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bugün karkas et fiyatları, maliyetler 45 lira civarında. Hatta mecburen bugün ortalamada üretici 43 TL'den kestirmek durumunda kalıyor" diyerek, besicilerin maliyetlerinin kesimden daha yüksek olduğuna işaret etti.

Gümrük vergileri sıfırlandı, çiftçi ürününde zarar etti. Birçok ürünün fiyatı, çiftçinin beklediğinden geç açıklandı. İcra takipleri başladı, traktörü haczedilen çiftlilerin ürünleri tarlada kaldı.

Yüksek girdi maliyetleri, kuraklıktan olumsuz etkilenen ve borcunu nasıl ödeyeceğini düşünen çiftçi; 30 Eylül ve 6 Ekim’de Ankara’da, hükümete seslenmeye hazırlanıyor. Çiftçiler, borçlarının faizlerinin silinmesini, ana paranın beş yıl vadelendirilmesini talep ediyor.

"ÇİFTÇİ 1 YILDIR ANKARA'YA GİDİYOR, SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ DEMEK Kİ"

Amasya Kızılcaköy’de süt üreticisi Sabahattin Şeker, şunları söyledi:

“Artık bu işi yapamıyoruz. Girdilerimiz çok yüksek. Yem 160-170 lira. Hayvanlarımızı satıyoruz, para yapmıyor. İşi bırakacağız. ‘Biz eti, sütü çok yüksek satalım’ demiyoruz. Girdilerimiz düşsün. 33 TL’ye hayvanımızı kestirdiğimiz zaman yemin çoğunu 70 TL’ye alıyorduk. Şu an da 45 liraya kestiriyoruz. Yemin çuvalı 160 lira. Bir yıldır Ankara’ya gidiyor çiftçi. Sesimizi duyuramıyoruz demek ki. Artık duysunlar. Bir yandan Tarım Kredi’de icraların başlayacağını söylüyorlar 30 Ekim itibariyle. Sonuç olarak Tarım Kredi’lerde önümüzün açılmasını istiyoruz.”

"TÜRKİYE GENELİ ÇİFTÇİLERLE 30 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA’DA OLACAĞIZ"

Amasya Kızılcaköylü Ömer Sarı ise yapılandırmanın çiftçilere yeterli gelmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 11 aydır Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası’na borcu olan çiftçilerimiz için bir mücadele verdik. Bu mücadele sonucunda Tarım Kredi Kooperatifi’ne 3 yıllık bir yapılandırma geldi. Fakat bu yapılandırma bize yeterli gelmedi. Bunun mücadelesi için tekrar Ankara’ya geliyoruz. Devlet büyüklerimize sesimizi duyurmaya geliyoruz. Türkiye geneli çiftçilerle 30 Eylül Perşembe günü Ankara’da olacağız."

"YAPILANDIRMAYA BAŞVURMAYAN ÇİFTÇİLERİ HACZE VERMEYE BAŞLADILAR"