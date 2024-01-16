Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolu açıldı
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Player Alanı
Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü ile Şırnak'a bağlı Ortaköy arasındaki bölgede çığ düşmesi sonucu kapanan karayolunun açılması için karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.
Kar kalınlığının fazla olması nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, uzun süren çalışma sonucu yolun tek şeridini açmayı başardı.
Ekipler, yolun diğer şeridini de açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Akşener o ismi engelledi!