Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolu açıldı

Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:25
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolu açıldı
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Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü ile Şırnak'a bağlı Ortaköy arasındaki bölgede çığ düşmesi sonucu kapanan karayolunun açılması için karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Kar kalınlığının fazla olması nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, uzun süren çalışma sonucu yolun tek şeridini açmayı başardı.

Ekipler, yolun diğer şeridini de açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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