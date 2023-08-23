Ciğerlerimiz yanıyor: Çanakkale'deki orman yangınında son durum...

Yayınlanma: 23.08.2023 - 08:43

Güncelleme: 23.08.2023 - 08:53

Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı.

YERLİKAYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."

#Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Bölgeye; #AFAD, @OGMgovtr, @EmniyetGM, @jandarma, @tcsavunma, belediyeler ve özel idarelerden toplam;



??2.659 personel

??8 uçak

??26 helikopter

??240 arazöz

?? 71 su tankeri

??328 diğer… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2023

AFAD SON DURUMU PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınlarından 81 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve 72 vatandaşın tedavisine devam edildiğini açıkladı.

AFAD, Twitter hesabından Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Paylaşımda, “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye 2.659 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir” denildi.

??Çanakkale



Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Bölgeye; #AFAD, @OGMgovtr, @EmniyetGM, @jandarma, @tcsavunma, belediyeler ve özel idarelerden toplam;



?? 2.659 personel

?? 8 uçak

?? 26 helikopter

?? 240 arazöz

?? 71… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 23, 2023

BAKAN YUMAKLI: 4 HELİKOPTERİMİZ GÜN AĞARANA KADAR SORTİ YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.