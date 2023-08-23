Son dakika... AFAD'dan 'Çanakkale' açıklaması: 10 köyde 337 hane, bin 104 kişi tahliye edildi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:23

Güncelleme: 23.08.2023 - 07:30

AFAD, Çanakkale’de meydan gelen yangına dair son durumu paylaştı.

AFAD’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü JANDARMA Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arasöz, 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane-bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır” denildi.

YERLİKAYA: YANGINDA 54 KIŞI DUMANDAN ETKILENDI

Bakan Yerlikaya ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale’de meydana gelen orman yangınında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın tahliyesine devam edildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, “Yangın bölgesine bin 697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri 173 iş makinesi sevk edilmiştir. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

#Çanakkale ilimizdeki Orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Bölgeye toplam;

? 1.697 personel

? 8 uçak

? 26 helikopter

? 240 arazöz

? 71 su tankeri

? 173 iş makinesi sevk edilmiştir.



Yangında 5??4?? kişi dumandan etkilenmiş olup, 4??8??… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2023

19 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.