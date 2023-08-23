Ciğerlerimiz yanıyor... Çanakkale'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Çanakkale’de orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:19
Ciğerlerimiz yanıyor... Çanakkale'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
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Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.


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