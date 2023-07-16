Ciğerlerimiz yanıyor! Hatay'ın ardından çok sayıda ilde orman yangını

Yayınlanma: 16.07.2023 - 23:59

Güncelleme: 17.07.2023 - 01:14

Aşırı sıcakların yaşandığı Türkiye'de 16 Temmuz'da birçok ilde orman yangını meydana geldi. Öğle saatlerinde Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangının ardından Mersin'in Gülnar, Balıkesir'in Ayvalık, Adana'nın Saimbeyli ilçeleri ile Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında orman yangınları çıktı.

MERSİN

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

ÇANAKKALE

Hatay ve Mersin'deki yangınlara müdahale sürerken bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi.

Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı.





Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de çalışmaları koordine ediyor.





BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir."

Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.

ADANA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki farklı noktada da orman yangını çıktı. Cumhurlu Mahallesi ve Obrukbaşı mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin, 6 arazöz ve 58 personelle müdahale ettiği iki yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.Her iki noktada soğutma çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde turistik Cennet Tepesi'nin alt kısmındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yerleşim bölgesinin yakınlarında çıkan geceyi aydınlatan yangın, kısa sürede müdahale eden orman ve itfaiye ekipleri yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alındı.