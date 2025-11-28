Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döken esnafa 250 bin TL ceza: İş yeri kapatılıp kaldırıldı

Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi.

Sosyal medyada ‘Deterjan kabında sos’ görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı.

Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.