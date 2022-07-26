Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'den 'feribot iskelesi' çağrısı

26 Temmuz 2022 Salı, 15:38

Adaylık sürecinde "Çiğli'yi denizle buluşturacağım" diyen, seçildikten sonra da bu kapsamda birçok proje geliştiren Başkan Utku Gümrükçü, İzmir'in bir feribot iskelesine daha ihtiyacı olduğunu kaydetti. Çiğli ve Menemen aksında oluşan sanayileşmeye dikkat çeken Gümrükçü, Çiğli'ye yapılacak bir feribot iskelesinin İzmir trafiğini rahatlamak açısından da katkı sağlayacağını belirtti. Gündeme Bakış'a konuşan Gümrükçü, "Çiğli'nin denizle buluşması noktasında bizim bir çalışmamız var. Hatta denizle buluşacak birkaç noktamız da mevcut ve o konuda çalışmayı yapıyoruz. Bakanlıkla ve başka yerlerle. Fakat İzmir bir deniz kenti yani dolayısıyla deniz ulaşımının geliştirilmesi de şart. Biz yelken konusuna girdik, o zaman ben bu alana daha çok vakıf oldum, daha çok ilgi duydum. Yıllardır deniz ulaşımının artırılması İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde. Sosyal hayatın gündeminde çeşitli başlıklar var. Geldiğimiz noktada Bostanlı feribot iskelesinin yükünün çok arttığını gördük. Her ne kadar Büyükşehir Belediyesi araç alımı yapsa da bazı günlerde özellikle benzin zammından önce bir trafik yoğunluğu yarattığının da farkına vardık. Bu bölgeye bir feribot iskelesi daha yapılması gerekli gibi duruyor. Çünkü İzmir'in nüfusu kuzeyde de hızla artmaya başladı. Çiğli, Menemen sanayi bölgesinin de oluştuğu bir aks" dedi.

Deniz turizmini teşvik etmenin trafiğin yanı sıra çevre ve ekonomi alanında da pozitif etki yaratacağını anlatan Gümrükçü, "Konuya sadece turizm olarak bakmamak lazım. Sadece buradan Çeşme'ye gidecekler için böyle bir ulaşım istemiyoruz, zamanında böyle yorumlar yapılmıştı. İzmir trafiğini rahatlatmak olarak da bakmak lazım. Deniz ulaşımını teşvik etmek, şu anda mazot sarfiyatının azaltılması da demek. Yerli kaynakların doğru kullanılması, karbon salımının azaltılması da demek. Bu anlamda da önemli. 24 kilometre sahil şeridi olan Çiğli'de de buna uygun bir yer vardır ya da yaratılabilir. Bu proje yapılırsa yani feribot iskelesi, tartışma yaratan körfez geçiş projesine de ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Bugünkü rakamlarla 1 milyarın üzerinde bir yatırım körfez geçiş projesi. O kaynak da başka yerlerde, İzmir'in başka alanlarında kullanılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gümrükçü açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İSKELE, MİLLET BAHÇESİYLE ENTEGRE EDİLEBİLİR"

"Bizim sahil sığ, bir derinlik problemi olabilir. İZSU'nun sirkülasyon tüneli belki bizim önümüze engel olarak konulabilir ama bu bugün olmasa da yarın büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkacak. Millet Bahçesi projesiyle de entegre edilebilir. AK Parti 2018'de Kaklıç Havalimanının karşısındaki 2.8 milyon metrekarelik alana Millet Bahçesi yapılmasıyla ilgili dosyayı teslim etmişti. Biz de buranın iyi bir yer olduğunu, İzmir'e kazandırılması gerektiğini, Millet Bahçesi'ni bir sosyal alan, park olarak değerlendirdiğimizde hem Çiğli'nin denizle buluşacağı hem İzmir halkının İnciraltı dışında nefes alacağı bir alan olacağını değerlendirmiştik. Bu yapıldığında oradaki bir feribot iskelesi karşıdaki yurttaşların da bu bölgeye akışını sağlayabilir. Aynı zamanda deniz ulaşımıyla millet bahçesi, doğal yaşam parkı, Çiğli kuş Cenneti bütünleşebilir. Sonuçta oraya da 1.1 milyon ziyaretçi geliyor. Gediz Deltasını denizden gelirken daha güzel görürsünüz. Şu an Büyükşehir bizle beraber sahilden Gediz Deltası'na tur düzenlemek istiyor, kara turunu başlattılar. Körfezin 2 yakası bir araya gelir gibi birçok faydası olur."