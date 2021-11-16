Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi oldu

16 Kasım 2021 Salı, 13:46

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Komisyonu’nun, gelecek nesiller için sağlıklı bir gezegeni garanti altına almak ve daha adil, sağlıklı ve refah içinde bir topluma geçişi sağlamak amacıyla 2019 yılı Aralık ayında imzalanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurulan Avrupa İklim Paktı'nın Türkiye Büyükelçisi görevine getirilen ilk belediye başkanı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin özellikle 2011-2020 yılları arasında tüm dünyada fazlasıyla hissedilmesinin ardından oluşturulan Paktta görevli ülke büyükelçileri ve kurum elçileri; birlikte çalışmak ve öğrenmek, çözümler geliştirmek ve gerçek değişim için ağların oluşturmasını sağlamak adınafaaliyetlerini sürdürüyor.

Pakt bünyesinde bulunan ülkelerin büyükelçileri; iklim eylemi ve taahhütlerinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde savunuculuğunu yapmak, iklim eylem mücadelesine dahil olmamış ülkelerin temsilcileriyle iklim değişikliği hakkında iletişime geçmek, yerel iklim aktivistlerini diğer ilgili ağlar ve paydaşlarla Avrupa genelinde birbirine bağlamak, iklim değişikliği ile ilgili konular hakkında farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik ve kampanyalar düzenlemek, yerel anlamda yeşil altyapıyı geliştirmek, arabasız günler ve stantlar açmak, iklim adaletinin sağlanması için dezavantajlı gruplarla etkileşim kurmak gibi faaliyetlerle Avrupa’da küresel ısınma ve iklim değişikliği mücadelesine öncülük edecek.

UTKU GÜMRÜKÇÜ: LİSTEDEKİ TEK YEREL YÖNETİM ÇİĞLİ

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi görevine seçilmesininkendisi içinbüyük bir gurur olduğunuifade eden Başkan Gümrükçü, “Dünyamızın bugünü ve geleceği adına böylesi önemli bir göreve getirilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Başkanlığını yaptığım Çiğli Belediyesi, ülkemizden bu değerli kuruluşun listesine eklenen ilk yerel yönetim oldu. Paktın listesindeuluslararası saygınlığı olan kurumlar yer alıyor. Kısa süre içerisinde küçük, büyük ayırt etmeksizin ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların Avrupa İklim Paktı'na dahil olması adına geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağım. Çiğli Belediyesi olarak, yerel anlamda sürdürdüğümüz çalışmalarımızı ülke geneline yayarak Türkiye’nin tüm dünyada verilen bu mücadeleye daha fazla katkı sağlaması için öncü olacağız” diye konuştu.

İklim değişikliği ve küresel ısıma ile mücadelenin iş birliği içerisinde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Gümrükçü, “Son çeyrek yüzyılda tüm dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliği hayatımıza fazlasıyla etkietti. Atmosfere salınan sera gazı dünyanın iklimini değiştiriyor.Yapılan araştırmalar, insan kaynaklı küresel ısınmanın son on yılda 0,2°C oranında arttığını gösteriyor. Uluslararası toplum, en son toplanan COP26 Zirvesi’nde de ısınmayı 2°C'nin çok altında tutma ve 1.5°C ile sınırlandırma çabalarını sürdürme gereğini kabul etti. Önlem alınmaması durumunda insan kaynaklı küresel ısınmanın gezegeninin sonunu getireceği öngörülüyor. Sağlıklı bir dünyada yaşamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.