Çiğli'de muhtarlar zirvesi

09 Kasım 2021 Salı, 12:42

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlar, mahallelerinin sorun ve ihtiyaçlarını detaylı olarak anlattı.

YÜCEL: MUHTARLAR İCRACI DEĞİL RİCACI OLUYOR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Öncelikle şunu söylemeliyim ki, mevcut sistemde demokrasinin doğrudan doğruya hayata geçmesiyle göreve gelen muhtarlarımız çok önemli bir görev yapıyor. Ne yazık ki muhtarlarımız sistem içerisinde olması gerektiği yerde değiller. Mahallelerdeki sorunlarla ilk olarak muhatap olmalarına rağmen ne yazık ki muhtarların icracı bir yetkisi yok. İcracı değil, ricacı pozisyonunda görev yapıyorlar. Bir işi yaptırabildiğinizde başarılısınız, yaptıramadığınız takdirde seçmen nezdinde başarısızsınız. Hemen rakipler çoğalır ya da başka bir rakip desteklenir, böyle bir sistem. Fedakarlık yönü çok yüksek ve maddi karşılığı olmayan bir görev. Bazı muhtarlarımızın diğer ilçelerde muhtarlık binası sorunu var. Belediye başkanlarımız imkanları ölçüsünde bunlara çözüm üretmeye çalışıyor” dedi.

Çiğli Belediyesi’nin hizmetlerini ilgiyle takip ettiklerini kaydeden Başkan Yücel, “Harmandalı Çöp Tesisi ile ilgili özel olarak görüşmeler sağlayacağım ve bu hafta yerinde incelemelerde bulunacağız. Neticede her kentte böyle tesislerin kurulması gerekiyor. Büyükşehir ile ilgili notlarımızı aldık onları da ileteceğim. Gerek Belediye Başkanımız gerekse İlçe Başkanımız yaptıkları işi severek ve sahiplenerek icra ediyorlar. Bazı muhtarlarımız belediye başkanı ve ilçe başkanından çok memnun olduklarını ifade ettiler. Şunu söylemeliyim ki, Utku Başkanımız Çiğli’de sizlerle birlikte uyumlu ve verimli bir süreç yürütüyor. Çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Çiğli bizim göğsümüzü kabartan bir ilçemiz. İzmir’de ve ülkemizin diğer şehirlerinde yaptığımız toplantılarda Çiğli’yi örnek gösteriyoruz” dedi.

GÜMRÜKÇÜ: SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanımızın da katılımıyla Çiğlimizin muhtarlarıyla bir araya geldik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, eksiklerini ve sorunlarını konuştuk. Yol haritamızı belirlemek adına rapor hazırladık. Aciliyeti olan konularla ilgili zaman kaybetmeden harekete geçeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tüm mahallelerimizin sorunlarına çözüm üreteceğiz” dedi.

Harmandalı’ndaki toprak kayması için gelen soruları yanıtlayan Başkan Gümrükçü, “Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok. Özellikle boşaltılan evlerin kamulaştırılmasını yapabilir miyiz ve affet bölgesi ilan edilebilir mi diye bakanlıkla da görüştüm. Afet Bölgesi ilan edilirse tamamen orası kamulaştırılıyor ve vatandaşa arsasının veya evinin bedeli ödeniyor. Mülkiyetleri çıkarıyoruz. Kamulaştırmayı da, Güzeltepe Kentsel dönüşümünü de Büyükşehir Belediyemiz ile bu hafta görüşeceğiz” diye konuştu.