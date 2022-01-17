Çiğli'de Nermin Abadan Unat'a saygı gecesi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 12:03

Ege Kadın Buluşması ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nin katkılarıyla zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen söyleşiye Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Ege Kadın Buluşması Platformu Koordinatörü Şengül Baysak, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu ve Mimar Mustafa Kemal Abadan katılım gösterdi. Açılış konuşmalarını Şengül Baysak ve Nazan Moroğlu’nun yaptığı söyleşide hocaların hocası Prof. Dr. Nermin Abadan Unat ile birlikte kadın hakları mücadelesinden bilim dünyasındaki gelişmelere, siyasetten yeni iletişim ortamına kadar hayatın birçok yönüyle ilgili sohbet gerçekleştirildi.

UANT: GENÇLERİMİZ UMUDUNU KAYBETMESİ

Cumhuriyet devrimlerinin kadın hak ve özgürlükler mücadelesine katkılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, “Şeri hukuk sistemi ile yönetilen Osmanlı’da kadın vatandaşlarımız özgürlükler anlamında büyük sıkıntılar yaşıyordu. Cumhuriyet ile birlikte hak ve özgürlükler anlamında önemli kazanımlar elde edildi. Türk kadınları Fransa, İtalya, İsviçre ve Yunanistan gibi ülkelerdeki kadınlardan önce seçme ve seçilme hakkına kavuştu. 1926 yılında medeni hukukun kabul edilmesiyle kadın ve erkek arasındaki hukuki anlamdaki ayrıcalıklar önemli ölçüde giderildi. İkinci dünya savaşının bitimine müteakip bu yenilikçi hareketler aralıksız devam etti. Yerel ve merkezi yönetimlerde söz sahibi olmalarını takiben çalışma hayatında da özgürlük alanı buldular. 2000’li yıllara gelindiğinde kadın hak ve özgürlükleri mücadelesine destek vermek isteyen vakıflar ve sivil toplum kuruluşları kuruldu. Cumhuriyet ile başlayan bu demokratikleşme ve çağdaşlaşma adımları içerisinde bulunduğumuz süreçte sekteye uğramış olsa da gençlerimiz umudunu kaybetmesin. Unutmasınlar ki Atatürk çok daha zorlu şartlarda düşlediği ülkeyi mücadele etmekten vazgeçmeyerek kurdu. Kısa bir süre sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını bu umutla ve coşkuyla kutlayacağız. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren değerli Başkanımız Utku Gümrükçü’ye bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

GÜMRÜKÇÜ: NERMİN HOCAMIZIN ADI ÇİĞLİ'DE YAŞAYACAK

Toplantıda söz alan Başkan Gümrükçü, “Cumhuriyet şehidimiz rahmetli Ahmet Taner Kışlalı’nın, kendisinin de hocası olan Nermin Abadan Unat’ın hayat hikayesini anlattığı 15 Kasım 1992 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki yazısı benim siyasete girme sebebimdir. Bu bağlamda değerlendirdiğimde Cumhuriyet devrimleri açısından simge olmuş değerli hocamızın adının Çiğli ile anılmasını bir onur olarak görüyorum. Kadın hakları mücadelesine önem veren bir belediye olarak, çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlara ilham kaynağı olması amacıyla Nermin hocamızın adını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılışını yapacağımız Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasında yaşatacağımızı ifade ediyor, toplantıya katkı veren değerli konuşmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.