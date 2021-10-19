Çiğli’de 'sağlıklı kentleşme' için yol haritası belirlendi
Çiğli Belediyesi ile Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 'sağlıklı kentleşme ve sürdürülebilir yaşam' için mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolüne imza attı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı E. Helil İnay Kınay arasında imzalanan protokol kapsamında insan ve çevre sağlığını gözeten bir strateji ile gerekli olan çevre mühendisliği hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel teknik esaslara, mesleki ve teknik kurallara, kent kültürü ve kimliği ile kentin ana planlarına uygun olarak gerçekleşebilmesi için iş birliği yapılması hedefleniyor.
Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, imzalanan protokol çerçevesinde Çiğli Belediyesi tarafından yürütülen “Çiğli İklim Eylem Planı” sürecine de paydaş olarak katkı sağlayacak.
İmza töreninde konuşan Başkan Gümrükçü, “Önemli çevre sorunları ile karşı karşıya olan ve afet riski bulunan Çiğlimizin sıkıntılarını katılımcı belediyecilik anlayışıyla çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, benim de üyesi olduğum TMMOB’nin bağlı odaları ile iş birliğimizi geliştiriyoruz. Son olarak, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Mesleki Denetim ve Teknik iş birliği protokolüne imza attık. Sürece olan katkılarından ötürü Sayın Helil İnay Kınay ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Çiğlili hemşehrilerimize güvenli ve refah seviyesi yüksek bir kent yaşamı sağlamak adına bilimi referans alarak çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.
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